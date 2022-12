Come vestirsi a Natale comodi ed eleganti: questi outfit ci faranno fare una figura straordinaria

Come vestirsi durante le festività natalizie e quali capi indossare per essere alla moda senza rinunciare alla comodità? Fra poche righe scopriremo i consigli dei grandi del fashion per questo Natale e gli outfit perfetti per conquistare tutti. È il momento di riaprire gli armadi.

Fervono i preparativi in vista dell’arrivo del Natale. In questi giorni siamo impegnati con la scelta dei menù natalizi e con l’acquisto degli ultimi regali. Completate queste due operazioni dovremo pensare a cosa indossare durante i giorni di festa. Se ancora non abbiamo scelto l’outfit siamo arrivati nel posto giusto. Ecco quindi come vestirsi a Natale comodi ed eleganti. Gli outfit che stiamo per scoprire sono decisamente trendy e costringeranno ospiti e invitati a riempirci di complimenti.

Vestiamoci di rosso e puntiamo sul vestito lungo

Il rosso è senza dubbio il colore simbolo del Natale e delle festività. Va però saputo abbinare per evitare di trasformarsi immediatamente in novelle Babbo Natale. Puntiamo quindi su un vestito lungo rosso che si faccia notare. Se pensiamo che sia eccessivo “smorziamo” l’outfit con l’intramontabile cappotto nero. Aggiungiamo una borsa anch’essa scura con inserti in oro e il look è servito.

Se siamo invitate a un pranzo o a una cena formale possiamo optare per un elegante vestito lungo nero. Manca un tocco di rosso natalizio? Lo inseriremo con la borsa o con una décolleté.

L’outfit ideale per un Natale in famiglia

La maggior parte di noi trascorrerà il Natale in famiglia o a casa di parenti e amici. Questo non significa che dobbiamo vestirci come faremmo in un giorno qualunque. Evitiamo per una volta i tradizionali maglioni natalizi con renne o alberi vari. Scegliamo invece una gonna al ginocchio nera da abbinare a una camicia chiara elegante e a un cardigan oversize. Ai piedi un paio di stivali al ginocchio senza tacco e non passeremo sicuramente inosservate.

Come vestirsi a Natale comodi ed eleganti: scegliamo la scarpa giusta

Uno dei più grandi dilemmi degli outfit natalizi è sicuramente la scelta della scarpa giusta. Se vogliamo seguire i consigli degli stilisti possiamo indossare degli stivali da biker o dei cuissardes. Ovvero due delle scarpe più trendy della stagione.

Non mancano anche alternative più comode. Ovvero le sneakers e i tronchetti. Se amiamo le sportive il consiglio è di indossarne un paio vintage o un modello elegante stile Prada o Michael Kors con logo in vista. Se preferiamo il comodo tronchetto scegliamone uno con strass e tacco a rocchetto. Sobrio, comodo ed elegante allo stesso tempo.