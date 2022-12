Capelli mossi sempre perfetti con un prodotto? Mettiamolo prima di fare i boccoli, è incredibile!

Amiamo i boccoli e desideriamo una chioma definita e impeccabile in ogni occasione? Il prodotto che fa per noi esiste ed è eccezionale. Se usato regolarmente ci donerà dei capelli mossi da sogno, che non smetteremo di accarezzare. Ecco di quale si tratta e come possiamo servircene in bagno.

Avere capelli perfetti è il sogno a cui tutte ambiscono. Le vediamo spesso sfoggiate dalle star, quelle acconciature definite e voluminose da far invidia a chiunque. Eppure, a noi non riesce praticamente mai, perché dobbiamo ogni giorno fare i conti con la chioma elettrica e ribelle. Chi adora i boccoli e vorrebbe metterli in risalto, però, da oggi potrebbe aver trovato la soluzione che fa al suo caso. Si tratta di un prodotto apposito che potrebbe dare una svolta decisiva alla beauty routine.

Se vogliamo capelli mossi sempre perfetti con un prodotto, questo sarà quello che aspettavamo

Per ricreare quelle onde morbide e sensuali che abbiamo sempre desiderato, dovremo concentrare l’attenzione sui giusti prodotti. Il trattamento precedente allo styling è fondamentale per preparare la chioma al modellamento. Di sicuro un buon shampoo per capelli mossi farà al caso nostro, così come un termo protettore prima della piastra.

Ma se volessimo controllare anche il ciuffo più indomabile, non dovremmo rinunciare alla crema districante. Per avere capelli mossi sempre perfetti con un prodotto, la crema districante diventerà il nostro miglior alleato. È una soluzione che potremmo applicare sulle chiome di ogni lunghezza. Da quelle più lunghe fino alle più ristrette. Ci darà una mano determinante nel contrastare i nodi e salvaguardare l’elasticità delle nostre onde.

Ecco come si applica

La crema districante si trova facilmente in commercio e non costa nemmeno tanto. La si mette dopo la doccia, sui capelli ancora bagnati. Distribuiamola per bene su tutte le lunghezze, poi pettiniamoci con la spazzola come al solito. Di norma non sarebbe obbligatorio il risciacquo, ma è bene tenere lontano il prodotto dagli occhi.

Come asciugare i capelli mossi correttamente senza usare il diffusore

Abbiamo capelli naturalmente mossi che si gonfiano ogni volta? Oltre ai migliori prodotti, per combattere l’effetto crespo potremmo imparare ad asciugarli correttamente. In generale, per questo procedimento si dovrebbe usare il diffusore. Ma se non l’abbiamo, dovremo arrangiarci col phon. Impostiamolo a una temperatura media e teniamolo a circa 10 cm dal capo. Partendo dalle radici, direzioniamo il getto d’aria dall’alto verso il basso. Quando i capelli saranno appena umidi, pieghiamo in giù la testa e completiamo l’asciugatura.

Nella bella stagione, invece, potremmo tranquillamente asciugare i nostri capelli al naturale. Sotto al sole acquisteranno lucentezza e si manterranno sani. In questo caso ci basterà tamponarli con l’asciugamano e applicare un prodotto apposito. Per dare loro più volume potremmo eventualmente ravvivarli con le mani.