Attenzione all’alimentazione e alle abitudini da adottare per prevenire oltre ai gas intestinali, le famigerate corregge che creano tanto imbarazzo in pubblico

Soprattutto quando si è in pubblico, trattenere le flatulenze rappresenta un atto doveroso. Sarebbe, infatti, oltremodo pregiudizievole e imbarazzante mettersi a scorreggiare in pubblico. Tuttavia, urinare, defecare, vomitare e, in generale, tutte le reazioni corporee volte a espellere scarti, pur se sgradevoli, sono necessarie. Infatti, trattenere i gas intestinali è alquanto nocivo per il corpo, soprattutto se si tratta di un’abitudine reiterata.

Quindi, onde evitare di subire le ripercussioni negative del trattenere le flatulenze, è consigliabile individuare delle soluzioni per prevenirle. Esse potrebbero scaturire dal cibo ingerito, dall’aria che entra nello stomaco o dai batteri generatisi durante la digestione. Cerchiamo, dunque, di capire quali sono le abitudini da adottare e quale è la giusta alimentazione diretta a prevenirne la formazione.

Come prevenire gas intestinali e flatulenze

Si consideri che tutti gli alimenti generano gas durante il processo di decomposizione che si svolge all’interno del corpo. Tuttavia, ce ne sono alcuni che aggravano questo processo, perché fanno lavorare di più l’intestino crasso. Quindi, quali sarebbero gli alimenti da evitare e quali quelli da preferire? In primo luogo, occorre ridurre il consumo di latticini, quindi latte, formaggio, burro, ecc. In più, va si deve ridimensionare il consumo di determinati tipi di verdura, frutta e legumi. Si tratta, in particolare di cetrioli, cavoli, cavolfiori, broccoli, mais, ravanelli, cipolle. Poi, come frutta, andrebbero ridotte o evitate uva passa e prugne, mentre, tra i legumi, fagioli, piselli e lenticchie.

Quindi, attenzione all’alimentazione e alle abitudini da adottare per evitare la formazione di flatulenze e gas intestinali. Oltre agli alimenti, poi, vi sarebbero delle altre precauzioni ed abitudini quotidiane da seguire. Vediamo quali.

Attenzione all’alimentazione e alle abitudini da adottare per prevenire oltre ai gas intestinali, le famigerate corregge che creano tanto imbarazzo in pubblico

La prima abitudine da adottare per prevenire ed evitare le imbarazzanti flatulenze sarebbe non mangiare troppo, in generale. In particolare, andrebbero evitati, o ridotti parecchio, i cibi grassi e quelli cosiddetti “spazzatura”. Poi, in secondo luogo, le bevande gassate che, contenendo molta aria, causano meteorismo. La terza abitudine importante è quella di masticare bene e non parlare mentre si mangia. Tutto ciò, infatti, provocherebbe la formazione di aria nello stomaco, con le conseguenze che conosciamo. Ancora, occorrerebbe evitare di bere bevande fredde, la sera, preferendo quelle a temperatura ambiente o tiepide. In definitiva, queste 4 abitudini, associate ad un’alimentazione carente dei predetti cibi, aiuterebbero a contenere le flatulenze e le relative conseguenze.

