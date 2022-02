Chi di noi si occupa delle pulizie domestiche sa bene quanto sia complesso tenere alla larga la polvere. Anche se spolveriamo con costanza, dopo pochi giorni questa ricompare sulle superfici e sul pavimento.

Spesso a nulla serve usare spray antistatici e panni in microfibra. La polvere è originata dal pulviscolo atmosferico, composto da smog e da particelle. Se le abbiamo provate davvero tutte, possiamo provare a cambiare il metodo in cui rimuoviamo la polvere dalle superfici. Infatti, polvere e ragnatele spariscono in un minuto con questo attrezzo che ci semplificherà la vita.

Non sempre rimuoviamo lo sporco

Quando cerchiamo di pulire le superfici, non sempre otteniamo il risultato voluto. Se lo facciamo in maniera approssimativa è possibile che lo sporco venga soltanto spostato ma non rimosso. Per questo è importante usare panni che attraggano e imprigionino le particelle di polvere. In certi casi usare egli spray e dei prodotti liquidi può essere una buona soluzione.

Se, però, non vogliamo arrivare a queste soluzioni, possiamo provare un accessorio che attrae ed imprigiona la polvere naturalmente, senza il bisogno di prodotti chimici. Usatissimo dai professionisti, questo oggetto ha il pregio di attrarre lo sporco senza rovinare le superfici. Grazie alla sua forma è in grado di arrivare dove lo straccio non riesce.

Polvere e ragnatele spariscono in un minuto grazie a questo oggetto che tutti dovrebbero avere

Stiamo parlando del piumino di struzzo, che può rappresentare l’alternativa perfetta agli altri metodi. Grazie al lungo manico e alla sua forma allungata può intrufolarsi in ogni anfratto più nascosto e rimuovere ragnatele e sporco.

Le sue piume 100% di origine naturali sono antistatiche, cioè attirano i batuffoli di polvere e li imprigionano nella loro struttura. Le piume di questo tipo sono l’ideale per questo scopo perché hanno una lunghezza notevole, oltre che una struttura morbidissima che gli permette di intrappolare ogni particella di sporco.

Si tratta di un oggetto molto versatile: si può usare per pulire una libreria o le cornici, ma anche per rimuovere le ragnatele sui lampadari e sopra agli armadi.

Grazie alla sua leggerezza potremo anche usarlo su superfici in vetro e cristallo e sui soprammobili più delicati. Una volta che lo proveremo non ne faremo più a meno, sarà il nostro alleato quotidiano per le pulizie domestiche.

