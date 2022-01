Da Nord a Sud, passando per il centro e per le isole, la Pubblica Amministrazione sta dando finalmente nuova linfa a tutto lo stivale.

Sappiamo tutti che tra il settentrione e il meridione d’Italia c’è una grande differenza in termini di lavoro, ma attenzione ad un dettaglio. Proprio in questi giorni anche le terre di mare e sole e mete di numerose vacanze estive stanno offrendo a tantissime persone diverse opportunità professionali.

Tra queste, ricordiamo il tanto atteso concorso per 1.100 laureati e diplomati nei centri per l’impiego e nell’amministrazione regionale siciliana.

Restando sempre nell’isola di arancine (o arancini?) e cannoli, anche chi possiede la licenza media potrà accedere alla selezione per 46 agenti del Corpo forestale.

Non solo Sicilia e isole varie, anche un’altra regione del meridione ha in serbo grandi sorprese per chi desidera lavorare nell’amministrazione pubblica. Scopriamo subito di quale e di cosa si tratta.

Attenzione al nuovo bando per 160 posti di lavoro in un’importante Azienda sanitaria del Sud Italia

Parliamo del concorso per 160 posti di collaboratore amministrativo-professionale di categoria D presso varie sedi dell’Azienda sanitaria BT Andria dislocate sul territorio della regione Puglia. Nel dettaglio, i posti saranno ripartiti nelle seguenti province:

18 ASL BA;

44 ASL LE;

45 ASL BT;

26 ASL TA;

9 ASL BR;

12 A.O.U. POLICLINICO;

5 IRCCS S. DE BELLIS di Castellana;

1 IRCCS TUMORI GIOVANNI PAOLO II di Bari.

I candidati dovranno candidarsi attraverso l’apposito portale della pagina online del concorso entro il prossimo 3 febbraio.

La selezione si rivolge ai laureati in scienze politiche, economia e giurisprudenza. Per ulteriori dettagli sulle classi di laurea ammesse, si rinvia al bando di concorso scaricabile alla pagina di cui sopra.

Inoltre, è necessario possedere i classici requisiti generali previsti per tutti i concorsi, come la cittadinanza italiana o europea, i diritti politici e l’idoneità fisica.

Prove d’esame

Attenzione al nuovo bando per 160 posti di lavoro in un’importante Azienda sanitaria del Sud Italia, ecco come si svolgerà la selezione.

Il concorso si articola in una prova scritta ed una orale. La prova scritta consisterà in 40 domande a risposta breve o multipla da svolgere in 60 minuti.

Accederanno al successivo colloquio orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30.

La formazione della graduatoria si baserà non soltanto sui punteggi di scritto e orale, ma anche sugli eventuali titoli accademici e professionali posseduti dai partecipanti.

Per restare aggiornati, suggeriamo di tenere d’occhio costantemente l’apposita pagina del concorso.

Approfondimento

I segreti per studiare in modo produttivo e prepararsi al meglio per un concorso pubblico