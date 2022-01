Ecco un titolo azionario in bilico tra un ribasso del 50% e un rialzo di oltre il 170%: i livelli da monitorare

Dopo l’esordio a Piazza Affari avvenuto nel luglio 2021, le azioni Spindox sono andate incontro a un rialzo di circa il 150%. Un rialzo previsto in un precedente report dal titolo Una new entry a Piazza Affari che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi.

Dopo questa folle corsa al rialzo che tante soddisfazioni ai suoi azionisti ci troviamo di fronte a un bivio. Infatti, ecco un titolo azionario in bilico tra un ribasso del 50% e un rialzo di oltre il 170%.

Se guardiamo al grafico notiamo come le quotazioni di Spindox si trovino molto vicine a livelli che sono cruciali sia per i rialzisti che per i ribassisti. Iniziamo con lo scenario ribassista, visto che la tendenza in corso è al ribasso.

Le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo la resistenza in area 18,10 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso), ma senza successo. Il fallimento di questi tentativi potrebbe portare a un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 14,20 euro. La massima estensione al rialzo, invece, si trova in area 10,3 euro. Una conferma della ripresa del ribasso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 15,69 euro.

Qualora, invece, la chiusura settimanale dovesse essere superiore a 18,10 ci sarebbero elevate probabilità di rivedere una ripartenza del rialzo. In questo caso una conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 18,82 euro. In questo scenario rialzista le quotazioni potrebbero raggiungere prima area 25,8 euro (I obiettivo di prezzo) e a seguire gli altri obiettivi indicati nel riquadro rosso.

Attenzione, quindi, alla chiusura della settimana in corso.

La valutazione del titolo Spindox e alcune avvertenze

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore considerato. La sua forza, però, risiede nelle aspettative di crescita futura. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi tre anni la crescita media annua degli utili sarà di circa il 40%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Da notare che Spindox è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana. Inoltre gli scambi giornalieri sul titolo ammontano a un controvalore di circa 90.000 euro. Ciò vuol dire che con piccole somme è possibile condizionare l’andamento del titolo facendo aumentare la volatilità con potenziali elevati rischi di perdite in conto capitale.

Ecco un titolo azionario in bilico tra un ribasso del 50% e un rialzo di oltre il 170%: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Le azioni Spindox (MIL:SPN) hanno chiuso la seduta del 5 gennaio in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedenza a quota 17,75 euro.

Time frame settimanale