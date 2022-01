Da qualche mese ormai tutti noi abbiamo la certificazione verde data dopo la seconda dosa del vaccino. Dal 10 gennaio 2022 servirà il Green Pass rafforzato anche per accedere ai mezzi di pubblico trasporto o per la consumazione al banco. Chi ha già il booster o anche solo la seconda vaccinazione entro i 6 mesi dalla somministrazione può stare tranquillo. Ma dovrà avere la certificazione sempre con sé in ogni situazione pubblica.

Come scaricare il Green Pass e averlo sempre a portata di mano direttamente sulla nostra home del telefono

Esistono tutta una serie di modi più o meno semplici per scaricare il nostro Green Pass. Quasi tutti ci permetteranno di avere la certificazione a portata di mano in modo immediato, senza dover rovistare tra foto, documenti, sms o mail.

Applicazione immuni

Attraverso l’applicazione immuni è possibile scaricare direttamente sulla nostra home page del telefono il Q-code del nostro Green Pass. Per scaricarlo bisognerà essere in possesso del messaggio ricevuto dal Min Salute dove sarà evidenziato l’AUTHCODE. Questo codice, insieme alle ultime 8 cifre della nostra tessera sanitaria e alla sua data di scadenza ci permetteranno di scaricarlo in modo velocissimo. Si può avere accesso all’app anche offline.

Sito del Governo dedicato alla certificazione verde

Attraverso il sito ufficiale si può scaricare il certificato verde direttamente utilizzando la propria tessera sanitaria o la propria identità digitale. Se usiamo lo SPID, una volta inquadrato il Q-code con la nostra app ad esempio di Poste ID entreremo nella nostra cartella vaccinazione. Scegliamo le lingue in cui vogliamo scaricarla. Dopo, ci troveremo subito una schermata dove sarà possibile scaricare il Q-code o il Pdf sia delle vaccinazioni sia degli eventuali tamponi fatti. Attenzione però, a noi serve il Q-code della vaccinazione per testimoniare il nostro Green Pass rafforzato.

Se procediamo dal computer possiamo inviare il pdf al telefono tramite email e potremo così scaricarlo e conservarlo sullo smartphone. Sempre dal sito ufficiale potremo anche scaricare il Green Pass rafforzato accedendo direttamente al nostro fascicolo sanitario elettronico, tramite autenticazione SPID, CIE o CNS. Anche in questo caso, seguendo i passaggi sul sito, avremo la possibilità di avere la certificazione in formato Q-code o pdf.

Averlo sempre a portata di mano sarà facilissimo

Vediamo, adesso, come averlo sempre sulla nostra schermata principale. Nel caso si tratti di un telefono Android, una volta scaricato nei documenti sarà possibile creare un collegamento direttamente sulla nostra home page. Andiamo in documenti, selezioniamo il pdf e poi i tre puntini in basso a destra e clicchiamo su crea collegamento. In modo veloce e semplicissimo avremo una vera e propria icona su cui cliccare al bisogno. Nel caso si tratti di iPhone, per averlo sempre a portata di mano possiamo condividerlo sulle Note e poi mettere la stessa nota in evidenza. Ecco come scaricare il Green Pass e averlo sempre a portata di mano direttamente sulla nostra home del telefono. Non dovremo più rovistare tra foto, screenshot o documenti, perdendo del tempo prezioso.