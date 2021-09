Ormai rientrati quasi tutti dalle ferie, è tempo di pensare al look autunnale. Già abbiamo visto quali sono i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno, pensiamo ora ai capelli. Anzitutto è bene prendersene cura. Dopo settimane di sole, mare, vento e cloro, tutte ce li ritroveremo secchi e sfibrati. Per risolvere la situazione, niente di meglio che queste 2 semplicissime maschere.

A questo punto, passiamo al lato estetico e scopriamo insieme quali saranno i tagli di tendenza della stagione autunno 2021/ inverno 2022.

Ci occuperemo nello specifico dei tagli corti. Un articolo quindi dedicato a chi già da tempo si è convertita al look corto ed anche a chi, invece, sta pensando di dare un bel taglio. D’altra parte, è facile essere sexy e femminile anche con un taglio corto di capelli.

Ecco i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021, dai più sbarazzini ai più raffinati

Gli hairstylist, sia italiani che internazionali, ci esortano ad osare, sperimentando senza paura sfilature, scalature, netti contrasti, frange cortissime e rievocazioni degli anni passati. Il tutto per ottenere look davvero originali!

Il pixie cut, in tutte le sue varianti, continuerà ad essere molto di moda. Chi ha una bella chioma folta e corposa, può provarlo nella variante bowl cut, un po’ scalata e bombata. Per chi invece vuole ottenere un effetto più chic e raffinato, il pixie cut può essere abbinato alla frangia, che dev’essere laterale e leggermente sfilata in modo da risultare ‘leggera’ e da non appesantire i lineamenti del volto.

Dedicato a chi sa osare

Le donne più grintose e di carattere possono puntare su capelli cortissimi con tagli moderni che regalano un’aria rock e sbarazzina. Molto in voga saranno i tagli cortissimi con frangia asimmetrica e sfilata. Di gran tendenza anche il molto corto, sfilato sui lati e tenuto più lungo nella parte alta per accennare una crestina impertinente.

Per chi davvero sa osare, è sempre di moda il rasato, sia con i capelli del proprio colore naturale sia nelle versioni più azzardate del platino o dei colori fluo.

Un altro taglio che andrà per la maggiore sarà il mullet, corto e cortissimo

Questo taglio è caratterizzato da scalature nette e molto ben definite, quasi geometriche. Le ciocche più lunghe rimangono sulla nuca ma, nel complesso, si tratta di un taglio davvero molto corto.

Anche con i capelli corti, le amanti del genere potranno sfoggiare un lungo ciuffo laterale o la maxi frangia. La soluzione ideale per chi ha capelli liscissimi ma anche per chi vuole mantenere un look più sobrio, composto e raffinato, un po’ meno giovanile e sbarazzino.

E allora ecco i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021, dai più sbarazzini ai più raffinati. Oltre alle preferenze personali, il parrucchiere di fiducia saprà consigliare ad ognuna il taglio che meglio le dona.