Lo zodiaco influenza la nostra personalità, almeno a grandi linee. Spesso cerchiamo di scoprire le caratteristiche dei segni zodiacali allo scopo di capire con quali possiamo trovarci meglio. Siamo concentrati sui pregi di ognuno, dimenticando qualcosa di ancor più importante: i difetti. Sono proprio i difetti a rimanere più impressi nella nostra memoria e a poter mandare a rotoli una relazione che sembrava partita al meglio. Morale della favola: per trovare l’anima gemella dobbiamo conoscere questi inguaribili difetti di ogni segno zodiacale, così da sapere a cosa andiamo incontro. Conoscere in anticipo i difetti di ciascuno non deve per forza farci cambiare strada. Può essere anche un modo per costruire con lei o lui il miglior rapporto possibile, andando incontro alle sue esigenze e lavorando sui punti deboli. Ecco di seguito la lista dei peggiori difetti di ogni segno.

Partiamo dai segni di terra. Il principale difetto del Toro è la testardaggine. Questo è dovuto al fatto che sono spaventati dai cambiamenti. Il consiglio, per loro, è di sforzarsi ad ascoltare il prossimo, ad accogliere altri punti di vista. La Vergine invece è pignola e spesso maniaca del controllo. Hanno bisogno di qualcuno che sconvolga un po’ la loro ferrea routine mentale e di rilassarsi più che possono. Il Capricorno, invece, è noto per essere permaloso. Determinati al punto da risultare, a volte, freddi, i capricorno hanno bisogno di prendersi cura degli altri per uscire dalla loro inguaribile ambizione.

Passiamo ai segni di fuoco. L’Ariete è il segno più impulsivo che c’è, ha bisogno di qualcuno che lo faccia riflettere prima di agire. Il Leone ha la nomea di essere egocentrico: tutto ruota attorno a lui. Chi sta accanto a un leone deve ridimensionare il suo ego, riportarlo coi piedi per terra. Il Sagittario, invece, risulta spesso immaturo: è difficile per lui affrontare seriamente i suoi sentimenti.

Segni di acqua e di aria

Partendo dai segni di acqua, il Cancro è permaloso e difficilmente valuta l’ipotesi di avere delle colpe. Fa una “buona” coppia con lo Scorpione, il segno più vendicativo dell’intero zodiaco. Per questi due segni, perdonare può essere molto difficile. I Pesci invece sono spesso bugiardi, perché hanno difficoltà ad affrontare la realtà.

Passando ai segni di aria, l’Acquario non riesce bene a elaborare le proprie emozioni, finendo per risultare distaccato. I Gemelli, sempre tumultuosi e scettici, tendono a generare ansia in chi hanno attorno. Per finire, la Bilancia è manipolatrice e spesso reprimono la verità pur di non affrontarla.

