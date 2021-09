Assumendo gli alimenti giusti potremmo fare un grande favore al nostro organismo, magari integrando ad una dieta sana, un’adeguata attività fisica. Non è un mistero, infatti, che sono questi i primi passi per assicurarci un buon equilibrio del corpo, contrastando disturbi complessi prima del tempo. La stessa conoscenza degli alimenti torna, inoltre, utile per assumerli al meglio scoprendo sempre qualcosa di nuovo. Ad esempio, chi l’avrebbe detto che non crudo ma in questi 3 modi il pomodoro diventa un farmaco anticolesterolo LDL?

Specialmente per frutta e verdura, la stagionalità viene in nostro aiuto suggerendo quello che sia più giusto mangiare. Dunque, seguendo i consigli dell’autunno, ecco l’ortaggio amico di cuore e ossa prezioso nella prevenzione del tumore al polmone con appena 26 calorie.

Millenni di salute

Pare che le origini di questo ortaggio, seppur fumose, risalgano a circa 7000 anni fa in Messico, dove ne sono stati trovati i primi semi. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, la zucca è un ortaggio tipico della stagione autunnale, agevolmente reperibile da agosto a febbraio. Le qualità portentose di questo ortaggio, non risiedono solo nel basso apporto calorico, ma nella sua composizione. Tra i minerali, gli abbondanti contenuti di potassio (340mg/100g) lo aiutano a favorire la salute cardiovascolare mentre, magnesio, calcio e fosforo fortificano le ossa. Ulteriori capacità antiossidanti, provengono da manganese e selenio.

Da un punto di vista vitaminico, da rilevare sono i livelli di antiossidanti naturali apportati dalla vitamina A. Oltre a favorire la sintesi di collagene e, dunque, rimpolpare la pelle, studi scientifici ne evidenziano ulteriori benefici.

Infatti, come riportato sulle pagine di Humanitas, alcuni studi avrebbero suggerito che la vitamina A sia un elemento utile alla prevenzione del tumore al polmone e del cavo orale. Continuando, contiene vitamina C, ben nota per aiutare le difese immunitarie, e vitamine B utili all’attività metabolica. Nella lista dei nutrienti della zucca risulta anche il triptofano, che funge da precursore della serotonina, l’“ormone del buonumore”. Stimola, inoltre, la produzione di neurotrasmettitori GABA e di melatonina (molecola del sonno). La zucca, dunque, risulta digeribile ed evita senso di pesantezza, favorendo una migliore qualità del sonno, aiutando a tenere sotto controllo gli sconsigliatissimi depressione e stress. Pochi sanno, infatti, che non solo colesterolo e trigliceridi ma questo killer silenzioso aumenta il rischio di infarto e ictus.

