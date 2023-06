Un problema ai reni può essere anche silenzioso e non farsi sentire per molto tempo, quindi, attenzione a questi sintomi perché potrebbero essere un segnale importante da non sottovalutare. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico, ma ora cerchiamo di capire quando preoccuparsi.

I reni sono due importanti organi che abbiamo nella parte bassa dell’addome e che hanno la funzione di filtri del nostro organismo. Assomigliano a due fagioli, le loro dimensioni non sono molto grandi, ma sono estremamente essenziali per mantenerci in salute.

Alcuni dei problemi che possono interessare i reni si fanno sentire da subito, mentre altri sono dormienti e si manifestano in modo evidente quando ormai è troppo tardi. Quindi, attenzione a questi sintomi perché potresti avere un problema ai reni. Li elencheremo qui di seguito seguendo il parere degli esperti.

Anche quando un sintomo ci appare molto banale, sarebbe il caso di non sottovalutarlo. Una diagnosi precoce è il miglior modo di evitare problemi più seri ed irreparabili. Ma che cosa può succedere ai reni e come sono i campanelli d’allarme?

La funzione dei reni nel nostro organismo

La loro funzione più nota è quella di filtrare liquidi e sangue ed eliminare tutte quelle sostanze che per noi sono tossiche e che non ci servono. L’urina è il risultato di questo processo. Ma non è il solo compito che hanno.

Infatti, si occupano di tenere l’equilibrio idro-salino e acido-base del sangue. Nei reni, inoltre, vengono prodotti enzimi ed ormoni che si occupano della regolazione della pressione arteriosa e della produzione dei globuli rossi.

Capite bene che se una di queste cose non riesce a funzionare, per tutto l’organismo diventa un problema molto serio. Ci sono alcuni sintomi e segnali che possono indicare dei problemi e vale la pena conoscerli.

Attenzione a questi sintomi perché potresti avere un problema ai reni

I reni possono ammalarsi in tanti modi diversi e le cause potrebbero essere varie come:

fumo;

diabete;

pressione alta;

aterosclerosi;

malattie autoimmuni;

infezioni tratto urinario;

farmaci.

Humanitas ci avverte che tutto questo può causare dei problemi. Ma quali sono i sintomi a cui prestare maggiore attenzione? Eccone un elenco:

viso e piedi gonfi: causati dall’accumulo di liquidi;

pelle secca: a causa di uno squilibrio di minerali, può sopraggiungere anche prurito;

schiuma nell’urina: è causata dalla presenza di albumina e significa che il sistema di filtraggio non funziona correttamente;

alito cattivo: simile all’odore dell’ammoniaca e sapore metallico quando si mangia;

crampi: squilibrio di minerali e accumulo di tossine provocano crampi muscolari nelle gambe e in tutto il corpo;

mancanza di respiro: a causa dell’anemia.

A tutto questo bisogna poi aggiungere una stanchezza continua, difficoltà a dormire e a concentrarsi come si dovrebbe.

Quali esami fare

Se si avvertono questi o altri sintomi anomali, è necessario rivolgersi subito al proprio medico. Quest’ultimo prescriverà subito delle analisi del sangue complete e analisi delle urine. In questo modo si possono vedere i valori di creatinina, elettroliti e urea.

Eventualmente, se questi presenteranno dei dati preoccupanti, si procederà con l’ecografia per valutare lo stato dei reni e del tratto urinario.