Una spezia che abbiamo in cucina può essere molto utile per il diabete

Possiamo utilizzare molte spezie in cucina ma c’è una in particolare che è ricca di benefici.. Quale sarà?

In cucina noi possiamo utilizzare molti alimenti a scopo terapeutico. Infatti spesso non sappiamo che mangiamo cibi che fanno davvero tanto bene alla nostra salute. Molte volte ci si limita a pensare che soltanto la frutta o la verdura siano ricche di benefici. In realtà non sono le uniche. Le spezie rappresentano un grande potenziale per la nostra salute. Per questo motivo oggi parleremo di una spezia che negli ultimi tempi si è diffuso molto il suo utilizzo: la curcuma.

I principali valori nutrizionali della curcuma

La curcuma presenta, in 100 grammi, circa 300 o poco più kcal. Il restante dei suoi valori nutrizionali sono:

13 g di acqua;

10 g di proteine;

3,20 g di grassi;

67 g di carboidrati;

22 g di fibre.

Sono presenti molte vitamine. In particolar modo spicca la presenza della vitamina E ma anche della vitamina C, B6 e K. Troviamo anche diversi minerali come potassio, sodio, ferro e zinco.

Correlazione curcuma e vitamina E

Abbiamo detto appunto che tra le tante vitamine presenti in questo alimento, la vitamina E è la principale. Già questo spiega tanto sui benefici della curcuma. Difatti la vitamina E ricopre un ruolo fondamentale nel nostro organismo. La sua principale funziona è quella di essere un potente antinfiammatorio e antiossidante. Viene indicata anche per proteggere la vista ma anche le ossa.

Una spezia che abbiamo in cucina può essere molto utile per la salute

Con le proprietà della vitamina E abbiamo visto quindi alcune proprietà benefiche che ha la curcuma sulla salute umana. Proprio perché presenta proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, sarebbe capace di rallentare la comparsa di alcune forme di malattia, anche tumori. Proprio per questo motivo negli ultimi tempi sono cresciuti sempre di più gli studi su questo alimento, facendo in modo da poter comprendere tutte le potenzialità che presenta.

Altri benefici

Le dosi consigliate sono circa di 5 grammi al giorno. Ovviamente poi le dosi possono cambiare da soggetto in soggetto. È sempre meglio domandare e chiedere la dose personale a qualcuno di specializzato. Oltre ai benefici che abbiamo nominato, la curcuma può anche:

abbassare i livelli di colesterolo cattivo alzando il colesterolo buono;

alzando il colesterolo buono; aiutare a perdere peso , indicato dunque nelle diete mirate al dimagrimento;

, indicato dunque nelle diete mirate al dimagrimento; ridurre il bruciore di stomaco;

migliorare le condizioni di salute di pazienti affetti dal Alzheimer;

favorire la cicatrizzazione.

La curcuma è una spezia che abbiamo in cucina, quindi è molto reperibile e possiamo sfruttare questi benefici.

Curcuma e diabete

Tra i vari studi che sono stati fatti si è andata anche a studiare la correlazione che c’è tra curcuma e diabete. Questo perché sembrerebbe essere perfetta per controllare i valori di glicemia in pazienti affetti da diabete. Infatti la curcuma andrebbe a ridurre l’insulino-resistenza. I diabetici quindi potrebbero introdurre questa spezia nella propria alimentazione con tranquillità. La curcuma può essere utilizzata sia come colorante alimentare ma anche come ingrediente vero e proprio. Si possono realizzare diversi prodotti da forno come pizza o pane.