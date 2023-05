Addio all’alito cattivo: ecco 3 trucchi consigliati dai dentisti per un alito fresco e profumato anche al mattino

È un problema più diffuso di quanto tu possa immaginare. L’alitosi è un disturbo capace di metterti a disagio in qualsiasi momento. Immagina di incontrare una persona per te importante oppure di conoscere qualcuno per cui provi interesse. L’alito pesante può mettere a rischio le tue relazioni interpersonali. Ecco perché oggi vogliamo aiutarti a risolvere questo problema.

Spesso non ce ne accorgiamo nemmeno. All’improvviso però inizi a notare lo sguardo della gente che cambia dopo averti salutato e ti sorge il dubbio. Si stima che almeno un italiano su 4 soffra di alitosi. Se anche dopo aver lavato i denti la situazione non cambia, vogliamo spiegarti come fare. Con pochi e semplici consigli dei dentisti, potrai dimenticare l’alito pesante e tornare a sentirti a tuo agio in ogni situazione. Vuoi sapere come fare? La soluzione la troverai continuando a leggere questo articolo.

Come capire subito se hai l’alito pesante

Per verificare il proprio alito evitando l’imbarazzo di chiedere a qualcuno, puoi fare così. Leccati il polso e dopo qualche secondo avvicina il naso e annusa: capirai subito se l’alito cattivo è un tuo problema.

Un altro metodo utile consiste nell’usare il filo interdentale nella parte posteriore della bocca. Se il filo emana un odore sgradevole avrai già la risposta.

Addio all’alito cattivo una volta per tutte: 3 rimedi naturali che i professionisti ti consigliano di provare

L’alitosi può avere diverse cause: ad incidere non è solo ciò che mangiamo, ma anche condizioni di stress e l’assunzione di farmaci. Inoltre, avere fumare regolarmente e bere alcol sono altri fattori che incidono sulla qualità del tuo alito. Ovviamente, è importante mantenere una buona igiene orale, lavando regolarmente i denti, e pulire la lingua. Usa sempre filo interdentale e collutorio più volte al giorno. Tuttavia, a volte sembra non bastare. Se non sai come risolvere il problema, i dentisti consigliano anche di ricorrere ad alcuni rimedi naturali efficaci.

Ad esempio, masticare un pezzetto di mela o di carota dopo i pasti aiuta ad allontanare l’alito pesante. Se sei fuori casa e non hai a disposizione spazzolino e dentifricio, non agitarti. Porta sempre con te qualche chiodo di garofano e masticalo all’occorrenza. In alternativa, prepara un infuso e usalo al posto del collutorio. Questo aiuta a profumare l’alito velocemente.

Per dire finalmente addio all’alito cattivo, un altro rimedio furbo è usare il Tea tree oil più volte al giorno. Aggiungine 10 gocce in un bicchiere d’acqua e risciacqua i denti con questa soluzione: il tuo alito sarà subito fresco e non potrai più farne a meno.