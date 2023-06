Impasti della pizza e pane perfetti, ecco quando usare il lievito madre, di birra fresco o secco

Oltre a scegliere farine di qualità, l’ingrediente fondamentale per ottenere dei lievitati perfetti e gustosi è il lievito. Ma quale scegliere per fare in casa pane e pizza?

Durante il lockdown tanti italiani hanno riscoperto l’amore per la cucina, impiegando il proprio tempo nella preparazione di ricette più o meno tradizionali. Ma negli scaffali, in quel periodo e in pochissimo tempo, lievito e farina diventarono un miraggio, perché in molti preparavano lievitati con le proprie mani. Quante foto virali sui social abbiamo visto dove i protagonisti assoluti erano pane e pizza fatti in casa. Superato quel particolare e critico momento storico, ancora oggi riuscire ad ottenere dei lievitati da manuale è un obiettivo piuttosto comune. Chiediamo consigli al nostro panettiere di fiducia e cerchiamo di riproporre le video ricette più popolari del web, per poi fare un figurone con amici e familiari. Però, non sempre lavoriamo la pasta nella maniera giusta e il risultato non è come speravamo.

Come ottenere impasti della pizza e pane perfetti, i segreti per farli in casa

Le nostre nonne sicuramente avevano più occhio ed esperienza, anche senza fonti dove attingere ricette, eppure sfornavano lievitati da sogno. Ma per arrivare ad essere così abili avranno pur commesso qualche sbaglio all’inizio, quindi, non bisogna scoraggiarsi e continuare a sperimentare in cucina. Sappiamo bene che bastano pochissimi ingredienti per preparare pane o pasta, servono farine di qualità, acqua, sale, un pizzico di zucchero e il lievito. Proprio quest’ultimo che spesso fa la differenza, in termini di gusto e digeribilità, e non solo. Non dobbiamo scordare che c’è differenza tra i lievitati, come pane e pizza, spesso si usano farine e tempi di lievitazione diversi, che influiscono sul risultato finale. Per avere impasti della pizza e pane perfetti è fondamentale controllare le ore di lievitazione e il lievito, ma quale scegliere? Non è così semplice fare in casa il lievito madre, principalmente perché è un alimento “vivo” composto da vari microrganismi. Questi batteri hanno bisogno di determinate condizioni per sopravvivere, come temperatura e nutrimento. Il vero impegno, oltre ai tempi di lievitazione più lunga, è dover rinfrescare l’impasto settimanalmente, se lo conserviamo in frigo. Se prepariamo il pane con la pasta madre otterremo un profumo e gusto più intenso, durerà più a lungo e sarà più digeribile.

Panetto o bustina

Se per il pane il lievito madre è un ingrediente ideale, per la pizza potremo più facilmente optare per il lievito di birra. Questo perché è sicuramente più facile da gestire e difficilmente sbaglieremo durante la preparazione dell’impasto. Se conservato al fresco e utilizzato entro la data di scadenza, il lievito di birra fresco garantisce una pizza fragrante. Mentre quello secco, venduto in bustina, dura di più, ha bisogno di essere idratato e riattivato con una soluzione di acqua e zucchero. 7 gr di lievito disidratato equivalgono a circa 25 gr di quello fresco, ma tempi e risultati sono pressoché uguali a quelli del lievito di birra in panetto.