Con questi 4 vizi comunissimi non solo non diventerai più ricco, ma rischi la rovina finanziaria

Se vuoi diventare più ricco e sereno, ci sono alcuni vizi che devi assolutamente evitare. Si tratta di abitudini malsane e spese inutili che non solo ti fanno perdere soldi, ma anche salute e benessere. In particolare ci sono i 5 vizi che i milionari hanno eliminato dalla loro vita e che puoi fare anche tu per diventare più ricco.

Con questi 4 vizi comunissimi si perdono soldi e serenità

Il primo vizio da eliminare è il consumismo sfrenato. Si tratta della tendenza a comprare beni e servizi inutili per gratificarsi momentaneamente. Il problema è che questo tipo di spesa non porta alcun beneficio reale, anzi fa sentire ancora più insoddisfatti e frustrati. Inoltre, impedisce di risparmiare e investire i soldi in qualcosa di più utile e importante per gli obiettivi a lungo termine. I ricchi, invece, sono molto selettivi e razionali nelle loro spese. Comprano solo ciò che è davvero necessario e che ha un valore aggiunto per la loro vita.

Il secondo vizio da evitare è il lusso eccessivo

Meglio non spendere troppo per oggetti o esperienze di lusso che non hanno una reale funzionalità o senso. Il lusso può essere una trappola se basato sul consumismo e non su una scelta ragionata e funzionale. I ricchi, infatti, spendono per il lusso ma solo se ha un significato per i loro progetti e se non compromette la loro stabilità finanziaria.

Il lusso deve essere un premio meritato e non uno spreco inutile. Peggio ancora se questo viene acquistato attraverso prestiti. Ha veramente senso comprare l’ultimo modello di telefonino, quasi simile a quello in nostro possesso e spendere uno stipendio? Probabilmente no, ma peggio ancora è rateizzare la spesa perché non si hanno i soldi per l’acquisto.

Alcuni esempi di vizi che possono minare le nostre finanze

Il credito al consumo rientra in quelle piccole spese fisse che si pagano ogni mese per servizi, od oggetti comprati che magari non si usano o non si apprezzano. Oltre alle rate per i beni acquistati a debito, possiamo annoverare tra queste spese anche altri generi molto simili. Sono gli abbonamenti a riviste, alla palestra o per servizi di intrattenimento che utilizziamo poco a nulla. Ci sembrano poca cosa, poche decine di euro al mese. Queste sommate tutte insieme fanno una cifra considerevole.

Quindi niente più abbonamenti a riviste? Se non si leggono le riviste meglio cancellarli oppure possiamo trovare un altro modo per fare quella lettura. Niente palestra? Se si va solo una volta alla settimana meglio eliminarla, tanto vale fare esercizi a casa, magari anche divertendosi. Se si va in palestra costantemente, scegliamo quella che costa meno e non quella con abbonamenti da VIP.

Un altro vizio succhia soldi fenomenale: l’auto

Oggi nessuno può fare a meno dell’auto. La si usa anche per andare a comprare il giornale a 200 metri da casa. Forse perché si è pagata talmente cara che deve esse usata in ogni occasione. Ma siamo veramente sicuri che non si possa fare a meno dell’auto? Dello stress di guidare nel traffico e della ricerca incessante del parcheggio?

Quindi niente auto? Chi ne può fare a meno potrebbe preferire mezzi di trasporto ecologici o la bicicletta ed utilizzare auto a noleggio on in car sharing. Chi ha un’auto, grazie al maggiore utilizzo dei mezzi di trasporto, risparmia sul carburante, riduce lo stress e camminando aumenta il suo benessere psicofisico. E se è necessario avere l’auto, non corriamo alla sostituzione ogni due anni per avere l’ultimo modello. E magari pensiamo ad un auto usata.

Con questi 4 vizi comunissimi il nostro portafoglio si prosciuga lentamente senza che ce ne accorgiamo. Porre un freno a questi uscite continue di denaro e investendo i soldi risparmiati, potrebbe veramente farci diventare più ricchi.