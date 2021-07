In Italia una persona su 3 soffre di colesterolo alto, e tanti non ne sono neanche consapevoli. Si tratta dell’ipercolesterolemia, cioè la condizione in cui il livello di colesterolo nel sangue supera i 240 mg/dl.

Il colesterolo è necessario al nostro corpo in quantità fisiologiche, ma diventa pericoloso quando i suoi livelli diventano alti. Infatti rappresenta uno dei fattori di rischio maggiore per le malattie cardiache, come infarto e ictus.

Il colesterolo può svilupparsi per diversi fattori, tra cui il fumo, il sovrappeso e l’obesità e, in generale, un’alimentazione scorretta. Una delle “cure” migliori che possiamo intraprendere per cercare di tenere sotto controllo il colesterolo è la dieta mediterranea. Assolutamente da evitare, invece, sono alcuni alimenti che incidono negativamente sulla nostra salute. Ecco quali sono.

3 alimenti nemici del cuore da evitare per mantenere sotto controllo il colesterolo

Noi di ProiezionidiBorsa sottolineiamo spesso quanto sia importante un’alimentazione corretta per scongiurare problemi alla salute. L’abbiamo fatto anche nell’articolo “3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso“.

Per prevenire il colesterolo, invece, l’alimentazione ideale è la dieta mediterranea, così come riporta il sito della Fondazione Umberto Veronesi.

Via libera, quindi, a legumi, cereali, verdure, 2 porzioni di frutta al giorno, pesce azzurro, fibre e carne, in particolare quella bianca e magra.

Gli alimenti da evitare

I cibi che invece andrebbero evitati, o comunque limitati, sono i seguenti.

Partiamo dai condimenti più pesanti, ad esempio, grassi animali come il burro e la panna, piuttosto che oli vegetali saturi come l’olio di palma e quello di colza.

Anche con i latticini bisogna andarci piano: formaggi come mascarpone, gorgonzola, fontina, taleggio, sono da consumare con cautela.

Chi soffre di colesterolo alto, e chiunque altro, dovrebbe limitare anche il consumo di bevande alcoliche e zuccherate. Ed ecco i 3 alimenti nemici del cuore da evitare per mantenere sotto controllo il colesterolo.

Il consiglio in più

Il metodo migliore per cucinare qualsiasi alimento senza la paura di eccedere con i condimenti grassi consiste nello scegliere queste precise modalità di cottura. Stiamo parlando della cottura al vapore, o nel forno, la grigliatura e la stufatura.