L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione di patologie gravi che possono colpire il nostro organismo.

Ci sono cibi che possono incidere negativamente sulla salute del nostro corpo e che per questo sarebbe meglio non mangiare. Ad esempio ecco i 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso.

Tra gli organi più importanti, il fegato ha un ruolo di primaria importanza. Svolge innumerevoli funzioni legate soprattutto al metabolismo.

Esistono degli alimenti che possono agevolare il lavoro del fegato e aiutarlo nell’eliminazione delle tossine. Scopriamoli insieme.

Lunga vita al fegato con 3 verdure purificanti che aiutano l’eliminazione delle tossine

Un’alimentazione sana ed equilibrata parte dal consumo di almeno 1,5 litri d’acqua ogni giorno, preferibilmente oligominerale naturale. L’acqua è indispensabile per purificare l’organismo e anche per contrastare inestetismo cutanei come la ritenzione idrica.

Un altro alimento amico del fegato è il pesce azzurro – come aringhe, sgombri e sardine – poiché è particolarmente ricco di omega 3. Anche la carne deve esserci, a patto che derivi da tagli magri e privati del grasso evidente.

Frutta e verdura amiche del fegato

Un’alimentazione davvero corretta non può esistere senza frutta e verdura. La frutta fresca è una vera e propria cura naturale per il nostro organismo, e lo è anche per il fegato.

Possiamo consumare 2 porzioni al giorno di frutta, senza esagerare data la naturale presenza di zucchero nella frutta. Banane, fichi, uva, fichi e datteri sono tra i frutti più zuccherini che dovremmo consumare con moderazione.

Per quanto riguarda la verdura, invece, la migliore che si possa consumare è quella di stagione. Esistono, però, alcuni tipi di verdura che riescono a purificare il fegato meglio di altre.

Fanno davvero bene la cicoria, i carciofi e la catalogna poiché svolgono una potente azione detossificante sul fegato. Tutti questi alimenti garantiscono l’apporto corretto di vitamine, antiossidanti, sali minerali e fibre. Ecco perché potremo garantire lunga vita al fegato con 3 verdure purificanti che aiutano l’eliminazione delle tossine.