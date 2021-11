Da maggio in poi le quotazioni di questo titolo azionario si sono mosse all’interno del trading range 6,06 euro – 6,58 euro. Solo la fuoriuscita da questo trading range o la tenuta dei supporti/resistenza potrebbe far scattare un nuovo movimento direzionale. Al momento, quindi, vista la situazione grafica, ancora una volta la tenuta dei supporti potrebbe far ripartire il titolo Finlogic al rialzo.

Premesso che la tendenza in corso è ribassista, le quotazioni si stanno avvicinando al supporto in area 6,06 euro. Due sono i possibili scenari.

La tenuta del supporto farebbe nuovamente scattare un movimento al rialzo che, a sua volta, potrebbe avere due possibili conclusioni. La rottura del supporto, invece, farebbe accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 5,22 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 4,38 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo ci sarebbero tutte le condizioni per vedere il titolo Finlogic scattare verso nuovi massimi storici. In particolare la massima estensione rialzista si troverebbe in area 9,00 euro per un potenziale rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Ma quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

Da un lato vediamo come lo Swing Indicator sia nella condizioni di dare un segnale di vendita in chiusura della settimana in corso. Dall’altro notiamo come nelle ultime settimane si sia verificato un evento molto importante. Durante le barre al rialzo i volumi sono stati molto sostenuti, in quelle al ribasso, invece, sono stati in forte diminuzione.

È lecito pensare, quindi, che il titolo stia attraversando una fase di accumulazione prima di una nuova esplosione rialzista.

Per dettagli sulla valutazione del titolo si rimanda al report precedente.

Ancora una volta la tenuta dei supporti potrebbe far ripartire il titolo Finlogic al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 6,24 euro in rialzo dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale