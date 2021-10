Le castagne sono un particolare frutto autunnale molto gustoso con cui si possono creare fantasiose ricette in cucina per deliziare anche i palati raffinati. Un frutto semplice e versatile da utilizzare in cucina dall’antipasto al dolce.

Ecco perché dobbiamo fare attenzione a 3 errori comuni che si commettono quanto si parla di castagne. Infatti spesso, oltre alla classica preparazione delle caldarroste, non si ha idea di come cucinarle. Oppure si ignorano particolari come la possibilità di poter conservare il frutto e così via.

Molte sono le curiosità da sapere sul frutto più amato dell’autunno, che ha l’abilità di creare momenti di convivialità vicino al calore del camino accompagnato da un buon vino. Scopriamo i 3 errori comuni spesso ignorati completamente nella preparazione.

Un frutto dolce autunnale che tutti amano

Le castagne sono un frutto che si riesce a reperire da metà settembre fino alla fine dell’anno. Il suo particolare gusto è inconfondibile e squisito. Ma nessuno immagina che è possibile conservare le castagne anche per parecchio tempo.

Durante il periodo autunnale, le castagne fresche si potranno conservare per circa 6 mesi nel congelatore e utilizzarle per qualsiasi tipo di preparazione. Se invece il loro utilizzo in cucina è quello delle classiche caldarroste, si potranno arrostire sul fuoco, sgusciarle e congelarle in comodi sacchetti. In entrambi i casi si potranno consumare non prima di lasciarle scongelare per bene.

Attenzione a questi 3 errori comuni da non fare con le castagne

Dopo aver capito che è possibile mangiare le castagne quasi tutto l’anno, non possiamo ignorare come le castagne bollite vadano cotte.

Molte persone impiegano molto tempo e fatica per sbucciare le castagne crude per poi immergerle nell’acqua e farle bollire. Nulla di più errato. Infatti si tratta di un’impresa non semplice che richiede molto tempo e pazienza a volte sprecata.

Per preparare le castagne lesse, bisognerà lavarle, immergerle in abbondante acqua fredda con una manciata di sale grosso e foglie di alloro. Far bollire il tutto per circa 40 minuti, molto dipende dalla dimensione delle castagne, e quando saranno pronte riporle in un piatto e lasciarle raffreddare.

Quando saranno tiepide da poterle maneggiare, fare un’incisione sulla parte superiore e sfilare la buccia compresa la pellicina che ricopre il frutto. In questo modo si eviterà di rovinarsi le mani sbucciando il frutto precedentemente ed inoltre non si rischierà che durante la cottura si possa sbriciolare.

Da non dimenticare che le castagne sono un frutto molto versatile ed esistono molte ricette creative in cucina che da sempre riscuotono un grande successo. Quindi è possibile spaziare con ricette dal gusto eccezionale come ad esempio una deliziosa pasta al forno che tutti adorano per i suoi ingredienti autunnali.

Anche il dolce può essere fatto esclusivamente di castagne come i deliziosi marron glacé e lo spettacolare dolce Montblanc assolutamente da provare.

Approfondimento

Un primo piatto semplice e perfetto da cucinare con il frutto autunnale per eccellenza