Talvolta ci si può ritrovare a pulire delle superfici dove lo sporco è difficile da togliere, anche con l’utilizzo dei migliori prodotti.

In questo articolo spieghiamo qual è il prodotto rapido ed economico che sta spopolando in ambito domestico per rimuovere lo sporco impossibile.

In genere, è utilizzato in campo edile per ripulire i pavimenti e le superfici da calce e sporco.

Quando vediamo che lo sporco non riesce ad andare via, non bisogna disperare perché l’acido tamponato è la soluzione ideale, adatta ai pavimenti e ai sanitari. Rimuove incrostazioni di calcare, di grasso e sporco accumulati nel tempo.

Cos’è l’acido tamponato

L’acido tamponato è un acido ad azione controllata, è composto da acido solfammico e da emulsionanti tensioattivi.

A differenza dell’acido muriatico, questo prodotto non rilascia vapori tossici. Questo rende il suo utilizzo sicuro ed abbiamo la possibilità di permanere nei luoghi chiusi, anche se utilizzato da poco.

Dove utilizzarlo

Gli esperti considerano l’acido tamponato come prodotto ideale per pavimenti ad eccezione di marmi lucidati, ardesia, acciaio e cromature. Si consiglia comunque di effettuare delle prove su piccole zone di pavimentazione nascosta, prima del suo utilizzo. Sui sanitari il prodotto va utilizzato per le pulizie profonde e periodiche. Occorre comunque prestare attenzione alle parti in metallo per evitare di rovinarle.

Come utilizzare sui pavimenti

Diluire la soluzione con dell’acqua. La quantità di quest’ultima dipende dallo sporco da togliere e dal materiale di cui la superficie da pulire è composta.

Stendere il liquido ottenuto su tutto il pavimento e lasciare agire per qualche minuto. Con l’aiuto di una spazzola a setole dure strofinare le parti sporche.

Fatto ciò, risciacquare il pavimento con acqua e detergente.

Come utilizzare sui sanitari

L’uso sui sanitari non prevede particolari accorgimenti, tranne per i materiali in acciaio.

Consigli

Trattasi di un prodotto irritante e corrosivo, per cui è sempre opportuno l’utilizzo di guanti e tenere lontano dalla portata dei bambini.

Quanto costa?

Dalle indagine svolte, risulta come una scelta in media molto economica, anche se il suo prezzo varia a seconda della marca. Cinque litri di prodotto, in genere costano sui 15 euro.

Dove comprarlo?

Nei supermercati o negozi per la pulizia della casa e detersivi.