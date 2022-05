Tempo di assegnazione delle famose Bandiere Blu da parte della FEE, la Foundation for Enviromental Education. In pratica, senza tanti giri di parole, siamo curiosi di sapere quali sono le spiagge col mare più pulito d’Italia. Una curiosità che per i Lettori potrebbe diventare punto di riferimento e scelta da turisti. E, altrettanto importante per albergatori, ristoratori e addetti vari che sperano così di alzare ulteriormente il livello di presenze della stagione. Avevamo già visto una meta italiana facile da raggiungere che negli ultimi anni aveva letteralmente fatto incetta di premi.

Oggi non ci siamo molto lontani, a testimonianza che il mare della zona è bello e pulito. Ma, senza tergiversare andiamo a scoprire quale località toccheremo nel nostro articolo e perché valga la pena sceglierla oltre alla pulizia del suo mare. Attenzione a questa nuova entrata nelle Bandiere Blu 2022 che punta ovviamente sulla qualità della sua ospitalità e della sua cucina.

Poco in più ma sempre un successo

In un periodo storico in cui il tema ecologico è di stretta attualità, vedere che all’Italia vengono riconosciute ulteriori 9 Bandiere Blu è un successo. Ci viene in mente il divo attualmente più pagato di Hollywood, quel mostro di potenza e muscoli di Dwayne Johnson, che in una recente intervista ha dichiarato: “anche qualche secondo in più di allenamento al giorno, rispetto a farne meno è comunque un grande successo”.

Questo si chiama ottimismo e ne avremmo davvero bisogno tutti quanti. Ma, tornando a noi, tra le 9 Bandiere Blu ecco San Mauro a Mare, frazione di San Mauro Pascoli, in Romagna. Siamo nella Provincia di Forlì Cesena, con tanto di uscita autostradale dedicata lungo l’Adriatica e una altrettanto comoda uscita della Statale. Arrivarci è davvero facile e soggiornarci un piacere.

Attenzione a questa nuova entrata nelle Bandiere Blu 2022 per una meta low cost adatta alle famiglie e facilissima da raggiungere

Con poco più di 1.000 abitanti, San Mauro a Mare è uno dei centri più piccoli della famosissima Romagna. Non per questo però ha meno frecce al suo arco rispetto a realtà ben più grandi e gettonate. Sicuramente il fatto di essere stata insignita di questo importante riconoscimento, le porterà ulteriore lustro. Il centro è davvero piccolo, ma pieno di vita e si segnala soprattutto per chi vuole trascorrere una vacanza più tranquilla e meno caotica rispetto al resto della Romagna. Ma la sua vicinanza a tutte le mete più importanti della Regione, compresa l’esterna San Marino, fa comunque di questa località una location molto interessante. Gli hotel non sono tantissimi, ma c’è ampia scelta sia sul lungomare che appena all’interno.

