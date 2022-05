3 consigli per spendere poco quando si viaggia per lavoro ma anche per andare in vacanza

Viaggiare diventa sempre più una necessità. Non solo per andare in vacanza, ma anche per lavoro o per andare a trovare amici e parenti. Purtroppo, però, viaggiare non è economico. Dai voli all’hotel, i costi si accumulano e ci troviamo a spendere spesso di più di viaggio che per altri bisogni.

Ci sono, però, dei metodi che potrebbero aiutarci a risparmiare qualcosa quando pianifichiamo i nostri spostamenti.

3 consigli per spendere poco tutto l’anno quando si viaggia per lavoro ma anche per andare in vacanza

Il primo consiglio riguarda chi viaggia in aereo. Con l’avvento di internet molti organizzano da sé i propri voli, cercando prezzi e prenotando autonomamente. Prima di comprare un biglietto, utilizziamo, però, un sito o una app che permetta di comparare i prezzi dei voli. Questo per vedere se ci sono tariffe migliori di quelle che stiamo prendendo in considerazione. Hopper e Skyscanner sono due siti che offrono questo servizio.

Il secondo consiglio è di evitare di utilizzare piattaforme intermediarie di prenotazione online. Questo perché molte informazioni non sono specificate in questi siti. Sembrano offrire prezzi migliori rispetto alla prenotazione diretta con l’hotel, ma la ragione è che non ci sono tutti i servizi disponibili. Inoltre potrebbero esserci diverse problematiche. Se un hotel ha un overbooking, cioè ha accettato più prenotazioni di ciò che offre, i primi ad essere spostati sono gli ospiti con prenotazione da queste piattaforme. Se si prenota direttamente con l’hotel le informazioni sono molto più chiare e spesso il prezzo è uguale se non inferiore.

Chiediamo alla reception

Il terzo consiglio è quello degli oggetti dimenticati. Non andiamo a comprare caricabatterie o spazzolini, perché basterà chiedere alla reception. Infatti, molti hotel hanno kit di dentifricio e spazzolino nel loro magazzino proprio per gli ospiti. Generalmente, questi set sono completamente gratuiti. Per quanto riguarda il caricabatterie, capita sempre che qualche ospite precedente abbia dimenticato il proprio. La reception non avrà alcun problema a prestarne uno. Stessa cosa per quanto riguarda sapone, shampoo o addirittura kit per il cucito. In alcuni hotel, più forniti, ci sono anche assorbenti. Quindi, non facciamoci problemi a rivolgerci al ricevimento per chiedere informazioni.

Ed ecco 3 consigli per spendere poco quando si viaggia, qualsiasi sia la motivazione. Non solo aereo, ma anche hotel e bagagli sono parte fondamentale di questi consigli. Infatti risparmiare spazio nella valigia potrebbe essere fondamentale per risparmiare sul bagaglio.

