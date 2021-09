Dopo un allenamento intenso, spesso il primo pensiero di molte persone è di recuperare le forze con cibo e bibite. Per cui, per chi si allena al mattino il primo passo sarà fare colazione, o un semplice spuntino. Invece, chi si allena la sera, magari giusto prima di cena, a fine allenamento molto spesso non vorrà altro che una buona birra fresca. Eppure, non farà male bere una birra dopo essersi allenati? O meglio, non rischieremo forse di recuperare in un attimo tutte le calorie perse allenandoci?

Continuando a leggere, vedremo se bere una birra a fine allenamento è o non è la scelta giusta.

Attenzione a non esagerare con questa bevanda amatissima per non rovinare il workout

Una birra fresca a fine allenamento è per molti il coronamento di una bella giornata produttiva. Tuttavia, anche se è indubbio che la birra risollevi l’umore e restituisca parte delle energie perse con l’allenamento, farà bene anche al corpo? La birra è ricca di minerali, antiossidanti e zuccheri rapidi da assorbire, per cui è ottima per recuperare le forze a fine workout. In effetti, la birra è composta da:

acqua: all’85% circa;

alcol: al 3-9%;

estratto secco: al 5-12%.

Proprio nell’estratto secco ci sono tutti i principi nutritivi del malto e del luppolo. Molti la ritengono un ottimo sostituto alle classiche bevande sportive e in effetti dopo averla bevuta ci si sente meglio. Eppure, tutto sta nelle quantità: un conto è bere una birra da 3-4 gradi, un altro è berne 2-3 e magari con gradazione maggiore. Quindi, se non si esagera con troppa birra o con birre troppo forti, questa amatissima bevanda sarà perfetta nel post-allenamento.

Attenzione a non strafare

Come abbiamo visto, bere birra dopo l’allenamento va bene e non crea problemi se non si esagera. Eppure, è importante fare attenzione a non esagerare con questa bevanda amatissima per non rovinare il workout. Infatti, la birra non è priva di calorie e se si decide di berne più di una, allora sarà meglio aver consumato molte calorie allenandosi. Altrimenti si rischia di mettere su peso invece che restare in forma. Inoltre, rischiamo di rovinare un bel fisico da sportivo con la classica pancetta da birra.

In conclusione, bere birra dopo l’allenamento non fa certamente male e aiuta a reintegrare i liquidi e i sali minerali persi. L’importante è non strafare.

