Con la fine delle vacanze e il ritorno alla vita di sempre, della bella stagione ci restano tanti bei ricordi e una nuova energia. Ma non solo, purtroppo spesso ci si ritrova anche con qualche chilo di troppo. Tra le feste in spiaggia, gli aperitivi e le grigliate in compagnia, spesso è stato difficile seguire una dieta sana. Il caldo, poi, non aiuta molto a tenersi in forma e solo i più temerari sono riusciti ad allenarsi costantemente. Ecco, dunque, che con la fine di agosto si realizza che forse è arrivato il momento di riprendere uno stile di vita sano e genuino.

Eppure, non sempre è facile trovare la voglia e la forza di volontà per riprendere dall’oggi al domani gli allenamenti. Continuando a leggere, vedremo come fare.

Incredibile ma vero, ecco il metodo più ottimale per tornare in forma dopo le vacanze

Se è da qualche mese che ci si allena poco e male, probabilmente appena si riprendono gli allenamenti i risultati saranno due: fatica e sconforto. Infatti, è probabile che si riesca a fatica a reggere i ritmi di prima. Ma se manca la forza di volontà, c’è un altro modo per ritrovare la forma fisica.

Il consiglio è di cominciare un nuovo percorso, provando un nuovo sport per poter partire senza rimpianti dal livello base. Per molti, poi, il modo migliore per ritrovare la gioia di allenarsi è di iniziare un’attività di gruppo, così da condividere quel momento con altri.

Oppure, per chi preferisce la pace e la tranquillità, lo yoga è la scelta migliore. Infatti, questa pratica è pensata per rilassare e trovare l’armonia in movimenti che allo stesso tempo distendono le articolazioni e rafforzano la muscolatura.

In ogni caso, è fondamentale ritrovare la motivazione per cui si desidera allenarsi e tenerla bene a mente. Ed intraprendere un nuovo percorso iniziando una nuova attività è il modo migliore.

Quali attività scegliere

Incredibile ma vero, ecco il metodo più ottimale per tornare in forma dopo le vacanze, ovvero iniziando una nuova attività. Che si tratti di attività di gruppo o solitarie, ce ne sono alcune da preferire per tornare in forma, tra cui:

Lo yoga: come accennato, questa pratica adatta a qualunque livello di preparazione è perfetta per affrontare la fatica con il giusto atteggiamento;

Cross training: per tutti coloro che hanno già un buon livello di preparazione fisica, questo allenamento è l’ideale. Associando esercizi di forza e di resistenza aerobica, è perfetto per migliorare in ogni ambito, dalla forza, alla resistenza e persino all’equilibrio;

Camminata, corsa, bici o nuoto: queste pratiche sono le migliori per perdere i chili di troppo e tornare in forma dopo un periodo di fermo.

Concludendo, per ritornare in forma dopo le vacanze si consiglia di provare qualcosa di nuovo, per avere quello stimolo a continuare fondamentale nello sport. Inoltre, si consiglia caldamente di associare all’allenamento anche una dieta sana ed equilibrata, in modo da non vanificare gli sforzi fatti con gli allenamenti.