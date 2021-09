Dopo oltre due mesi dall’ultimo report sul titolo, la situazione non è molto cambiata. Le azioni Expert.ai sono indecise per il futuro, ma i livelli da monitorare sono molto chiari. Sebbene le fasi laterali siano sempre noiose e molto pericolose per i potenziali, continui falsi segnali che vanno a intaccare il conto capitale, sapere dove potrebbero finire è già un passo avanti. In questi casi avere la pazienza di attendere la rottura dei livelli chiave potrebbe portare a non pochi vantaggi.

Come si vede dal grafico, sul titolo coesistono, cosa abbastanza rara, sia la proiezione rialzista (linea tratteggiata) che quella ribassista (linea continua). I livelli che ormai da maggio contengono l’andamento dei prezzi sono rappresentati dal I obiettivo di prezzo rialzista e dal I obiettivo di prezzo ribassista delle proiezioni corrispondenti.

Non resta, quindi, che aspettare la decisa rottura, meglio se accompagnata da un segnale del BottomHunter e/o dello Swing Indicator, dei livelli indicati.

Al rialzo la massima estensione si trova in area 3,75 euro per un potenziale rialzo di oltre il 30%. Al ribasso, invece, la massima estensione passa per area 1,9 euro per un potenziale ribasso di oltre il 30%.

Dal punto di vista della valutazione il titolo non è messo molto bene. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Expert.ai sono sopravvalutate. Inoltre la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili e costituisce uno dei suoi punti deboli.

Tuttavia secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Dal punto vista delle Raccomandazioni degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 75% circa.

Il titolo Expert.ai (ex Expert System) (MIL:EXAI) ha chiuso la seduta del 8 settembre a quota 2,83 euro in ribasso dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

