Il cane è considerato il migliore amico dell’uomo e per molte persone è un fedele compagno di vita. Sempre più spesso, in effetti, si parla di questi animali come di membri importanti della famiglia di cui prendersi cura al meglio. Purtroppo, però, non consideriamo che i cani sono diversi dall’uomo e hanno esigenze e intolleranze anche molto differenti. Infatti, esistono alimenti totalmente innocui per la maggior parte delle persone, ma tossici per i cani.

Vediamo, quindi, quali sono i principali alimenti dannosi per la salute dei nostri cani.

Attenzione perché questi 6 alimenti sono tossici per i nostri amici a 4 zampe

Anche se spesso si usa dare i propri avanzi ai cani, è fondamentale far attenzione a non fargli mangiare determinati alimenti. Vediamo ora quali sono:

aglio e cipolla: questi alimenti molto amati dalle persone sono estremamente tossici per i cani. Infatti, inducono la distruzione degli eritrociti dei cani anche se assunti in piccole quantità;

avocado: anche se piccole dosi di frutta non danneggiano la salute dei cani, pur contenendo molti zuccheri, per l’avocado è diverso. Infatti, questo frutto ricco di proprietà può contenere la persina, una tossina innocua per l’uomo ma tossica per diversi animali domestici, tra cui il cane. Essa può provocare diarrea, vomito e accumulo di liquidi nell’addome;

noci, noccioline e noci di macadamia: hanno gravi conseguenze neurologiche sui cani e possono causare tremori, crampi e convulsioni nervose;

cioccolata: soprattutto quella fondente per il cane è pericolosa perché contiene la teobromina, molto più di quanta ne contenga il cioccolato bianco. La teobromina può causare problemi a respirare, diarrea, vomito e battito cardiaco irregolare nei cani;

alcol e luppoli: infine, i cani non hanno gli enzimi necessari per metabolizzare l’alcol e per questo rischiano problemi motori, gastrointestinali e neurologici. Ancor peggio è la birra, perché contiene anche i luppoli, che causano problemi respiratori, cardiaci e convulsioni nei cani;

rabarbaro: anche se è raro che capiti, è importante non dare del rabarbaro ai cani per non rischiare gravi problemi come convulsioni e coma.

Per cui, sono questi alcuni degli alimenti assolutamente vietati per i cani.

Alimenti sconsigliati

Abbiamo visto come sia fondamentale far attenzione perché questi 6 alimenti sono tossici per i nostri amici a 4 zampe. Eppure, esistono altre categorie di cibi da evitare perché potrebbero dare piccoli problemi di salute ai cani. Ad esempio, le crucifere inducono una forte flatulenza nei cani, cosa poco piacevole sia per loro che per i padroni.

Infine, tutti i dolci sono da evitare per il benessere del nostro cane.

