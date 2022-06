Sempre più persone nel Mondo mangiano il riso, un cereale dalle origini asiatiche privo di glutine che si presta bene in cucina per la preparazione di numerose ricette. Come ad esempio il riso all’insalata, gli arancini, risotti vari e funge anche da base per la preparazione di numerose ricette dolci.

Un vero e proprio jolly in cucina, soprattutto nei periodi estivi quando può essere cotto con anticipo, così da evitare di passare tempo ai fornelli nella calura del giorno.

Attenzione a mangiare troppo riso, potrebbe causare l’accumulo di questo metallo pesante dannosissimo per il corpo e il cervello

Tuttavia secondo evidenze scientifiche il riso sarebbe il cereale più ricco di arsenico in commercio. L’arsenico è un semimetallo in grado di accumularsi nelle cellule umane, dalle note proprietà cancerogene. In più sembrerebbe causare danni neuronali e danni respiratori.

Questo perché il riso rispetto agli altri cereali sembrerebbe accumulare più arsenico all’interno dei propri chicchi. Ed ecco perché i grandi consumatori di riso hanno un maggiore rischio di sviluppo di tumori.

Ma quanto arsenico è contenuto nel riso?

La risposta giusta è dipende, infatti le quantità di arsenico nel riso variano molto, a seconda della provenienza del chicco e dalla varietà di riso.

La zona geografica di coltivazione gioca un ruolo chiave nella percentuale di arsenico presente nel riso. Infatti va da sé che in zone dall’aria molto inquinata la percentuale di questo metallo presente sul chicco di riso sarà di gran lunga superiore che se coltivato in una zona poco inquinata.

Nel riso inoltre si riscontrerebbe spesso la presenza di altri fattori inquinanti, come i pesticidi, le micotossine ed alti metalli pesanti, in particolare cadmio e arsenico. Tuttavia i vari processi di lavorazione dovrebbero ridurre almeno in parte la presenza di questi composti.

A prestare maggiore attenzione dovrebbero poi essere i celiaci, dove gran parte dei prodotti contengono riso.

Dunque, attenzione a mangiare troppo riso perché potrebbe davvero essere dannoso per la salute generale dell’organismo.

Consigli utili

Con queste informazioni di tipo scientifico non suggeriamo di eliminare questo alimento dalla dieta, bensì di ridurne i consumi alternandolo con fonti meno ricche di arsenico.

Inoltre meglio consumare riso integrale, dove la percentuale di arsenico è superiore a quella presente nel riso bianco. Tuttavia l’elevata presenza di fibre ne permette un minore assorbimento.

