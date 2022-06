L’insalata di riso è uno dei piatti più consumati dell’estate. Questo perché è un piatto che si gusta freddo ed è di facile digestione se non appesantito con l’aggiunta di troppi ingredienti. Inoltre è un piatto molto comodo perché si può preparare con largo anticipo. Im più si mantiene bene anche fuori dal frigo e dunque è perfetto come pranzo da portare in spiaggia.

È un piatto completo che vede il riso che rappresenta i carboidrati, il tonno o il prosciutto per le proteine. Volendo ci si può aggiungere anche del formaggio a pezzetti. Inoltre presenta anche la quota di fibra con l’aggiunta di verdure come cetrioli, pomodorini, zucchine e carote.

Tuttavia è un piatto che talvolta può divenire ripetitivo a tal punto che ci si stanca di mangiarlo.

Non la classica insalata di riso con tonno ma questa ricetta davvero leggera e gustosa per un primo piatto veramente sfizioso

Per ovviare a quest’inconveniente possiamo proporre una ricetta sempre freschissima al profumo di mare e limone. Stiamo parlando del risotto alle cozze con vongole e limone, un primo piatto che può tranquillamente sostituire l’insalata di riso.

Risotto al profumo limone e gamberetti

Ingredienti per 4 persone:

350 g di riso carnaroli;

200 g di cozze;

200 g di vongole

½ scorza di limone;

1 limone succo;

3 zucchine medie;

prezzemolo q.b.

olio Evo e sale q.b.

Procedimento

In una casseruola con dell’acqua bollente cuocere il riso per 10/15 minuti e scolarlo ancora al dente. In una padella aggiungere uno spicchio d’aglio dell’olio e versarvi dentro le cozze e le vongole congelate, aggiungere il prezzemolo tritato e lasciar cuocere per 8/ 10 minuti.

Intanto in un’altra padella sempre con un soffritto leggero di aglio cuocere le zucchine, precedentemente lavate e ridotte a cubetti o alla julienne. Il tempo di cottura è di 8 minuti in modo che lee zucchine siano croccanti e non molli.

Scolare il riso sciacquarlo in abbondante acqua fredda corrente per arrestare la cottura, condire con olio e riporre in frigo. Intanto una volta che anche le cozze e le vongole si sono raffreddate aggiungere la scorza grattugiata del mezzo limone.

A questo punto in un recipiente unire il riso e il condimento, quindi vongole, cozze e zucchine mescolare. Infine aggiustare di sale e pepe e aggiungere il succo del limone. Impiattare e servire subito oppure all’occorrenza.

Ebbene, non la classica insalata di riso con tonno ma questa ricetta davvero leggera e gustosa che lascerà tutti senza parole. Possiamo acquistare le vongole e le cozze fresche, però impiegheremo più tempo per pulirle e cucinarle.

