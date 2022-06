I fiori di zucca sono tipici di questo periodo. Colorati e gustosi, sono però molto delicati. Andrebbero cucinati e gustati appena colti dall’orto o acquistati. Oppure, nel giro di qualche ora al massimo, perché il rischio deperimento è assai alto. I fiori di zucca sono un alimento estremamente versatile. Li possiamo cucinare in tanti modi. Inoltre, li possiamo aggiungere a tante ricette: dai risotti perfettamente mantecati alle frittate ricche di gusto e colore. Nonostante tutta questa versatilità, in genere li si cucina fritti. I fiori di zucca fritti sono molto appetitosi e perfetti come contorno o appetizer durante l’aperitivo. Molti, poi, prima di friggerli, li farciscono. Grande classico della cucina regionale romana sono i fiori di zucca ripieni con acciughe e mozzarella. Dal cuore filante, sono un golosissimo scrigno di bontà.

Molto spesso, per la farcia si utilizza anche la ricotta. Ma questi non sono di certo gli unici modi per portare in tavola i fiori di zucca. Sappiamo bene infatti che in cucina non ci sono limiti alla fantasia. In base ai nostri gusti personali, possiamo divertirci a creare farciture diverse. Oltre alle preferenze, possiamo poi anche prendere ispirazione da qualche avanzo che troviamo in dispensa o frigorifero. Nelle prossime righe andremo a vedere una ricetta dei fiori di zucca un po’ diversa dalle solite.

Ripieni con acciughe e mozzarella sono un grande classico ma i fiori di zucca fritti farciti così sono davvero sfiziosi

Indossiamo il grembiule e mettiamoci quindi al lavoro.

Ingredienti necessari

16 fiori di zucca;

60 g di prosciutto cotto;

1 cucchiaio di passata di pomodoro;

60 g di provola dolce;

1 spicchio d’aglio;

50 g di Grana Padano o Parmigiano Reggiano;

olio EVO q.b.;

50 g di pangrattato;

basilico fresco q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa, laviamo i fiori di zucca. Eliminiamo il pistillo interno e passiamoli sotto l’acqua corrente in maniera delicata facendo attenzione a non romperli. Mettiamoli quindi ad asciugare sopra dei fogli di carta assorbente da cucina. Nel frattempo, occupiamoci della farcia. Utilizzando un tritatutto o un robot da cucina, frulliamo provola, prosciutto, pangrattato, Grana (o Parmigiano) aglio, pomodoro, sale e basilico. Dovremo ottenere un composto bello morbido ed uniforme. A questo punto, aiutandosi con un cucchiaio, riempire l’interno dei fiori di zucca con il composto preparato.

Cercare di chiuderli bene e procedere con la cottura. La versione classica (e più goduriosa) prevede la frittura in olio profondo bollente. Per una versione più leggera, sistemare i fiori di zucca su una teglia rivestita con carta da forno. Irrorare con un filo di olio e far cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 o 25 minuti circa. Sono una delizia mangiati belli caldi!

Lettura consigliata

Ottime per un pranzo della domenica leggero e veloce queste gustose zucchine non trifolate e non ripiene pronte in 20 minuti