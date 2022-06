Sappiamo bene quanto spesso le pulizie di casa ci mettano a dura prova. Infatti, spesso ci ritroviamo a dover pulire e ripulire più volte le stesse zone, che si sporcano dopo ogni passo che facciamo. Senza tener conto del caldo incredibile che sta facendo nell’ultimo periodo e che ci rende difficile questo compito già complicato di per sé. Per cercare di stare più tranquilli e non faticare troppo, però, potrebbero esserci delle soluzioni a cui non avevamo ancora pensato. Infatti, i rimedi delle nonne in questo caso potrebbero davvero salvare la nostra casa, rendendola brillante come la desideriamo.

Far brillare finalmente il nostro pavimento potrebbe diventare un gioco da ragazzi grazie ai consigli delle nonne

Quando pensiamo al nostro appartamento e alle aree difficili da pulire, sicuramente uno dei primi elementi che ci viene in mente è il pavimento. Infatti, il suolo del nostro appartamento spesso si sporca e risporca in continuazione. Ovviamente, non possiamo di certo passare il mocio ogni ora della nostra giornata. Dunque, soprattutto in questa situazione, i rimedi naturali potrebbero davvero farci comodo.

Mettendo in atto i consigli delle vecchie generazioni, infatti, potremmo rimanere davvero stupiti. Potremmo provare, ad esempio, a utilizzare l’olio essenziale di primula, davvero formidabile in questo caso. Se questo rimedio non dovesse convincerci al 100%, però, potrebbe esserci davvero utile un ingrediente che abbiamo tutti e che spesso buttiamo via senza pensarci. Stiamo parlando proprio dell’acqua di cottura della pasta, che la maggior parte delle volte gettiamo nel lavello.

Il nostro pavimento sarà finalmente luccicante e potremo dire addio a quei fastidiosi aloni con questo ingrediente già nelle nostre cucine

Pochi lo sanno, ma l’acqua di cottura della pasta potrebbe davvero fare la differenza quando si parla di pulizia dei pavimenti. Utilizzarla, tra l’altro, sarà davvero semplicissimo. Tutto ciò che dovremo fare sarà procurarcene un po’, insieme all’olio essenziale di lavanda e aceto.

Dunque, spostiamo l’acqua di cottura della pasta tiepida in una ciotola capiente. Versiamo anche 2 gocce di olio essenziale alla lavanda e un bicchiere di aceto. Mescoliamo il composto e passiamolo sul pavimento. Lasciamo agire e poi passiamo uno straccio in microfibra pulito e bagnato di sola acqua. Vedremo come, alla fine del “trattamento”, il nostro pavimento sarà finalmente luccicante e potremo finalmente goderci un appartamento brillante e lucente come desideravamo, senza dover sprecare troppo tempo a pulire.

Lettura consigliata

Il trucco che davvero pochissime persone conoscono per rendere il pavimento lucido splendente e senza alcuna traccia di aloni