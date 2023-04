Attenti quando comprate la salsa di pomodoro: ci devono essere solo questi 2 ingredienti

Quando andiamo al supermercato la scelta degli alimenti da acquistare è veramente molto vasta. Ciò significa che dobbiamo essere bravi noi a scegliere il prodotto che sembra, a vedere l’etichetta, più di qualità.

Tra gli alimenti che si acquistano di più al supermercato senza dubbio sono le passate di pomodoro. A seconda della marca che si acquista ci potrebbero essere delle qualità diverse. C’è quella più aspra e quella più dolce. Il nostro obiettivo oggi è comprendere quale acquistare.

Fa bene il pomodoro?

Il pomodoro è un ortaggio che viene incluso in molti piani alimentari. 100 grammi di pomodoro crudo apportano 19 kcal. Come possiamo vedere è un valore veramente basso, rientra infatti tra gli alimenti a basso contenuto calorico. Proprio per questo motivo si può utilizzare come verdura da abbinare ad un secondo di carne oppure pesce. Anche la passata di pomodoro è ottima in una dieta. Tant’è vero che gli spaghetti con la passata sono consigliati come piatto domenicale. Questo perché il pomodoro è ricco di elementi che hanno benefici, come numerosi antiossidanti che proteggono il nostro organismo.

Attenti quando comprate la salsa di pomodoro: i consigli che possono essere molto utili

In base alle varie ricerche effettuate nel corso degli anni sulle passate di pomodoro, sono state scelte alcune fra le migliori come sapore e aspetti nutrizionali.

Le marche più consigliate da Altrconsumo e i prezzi

Sono 5 le marche che vengono maggiormente consigliate e sono:

Mutti , il prezzo è intorno a 1,20 euro;

, il prezzo è intorno a 1,20 euro; Star la mia pummarò, 0,93 euro;

la mia pummarò, 0,93 euro; Pomì , 0,90 euro;

, 0,90 euro; Passata de Rica , 1,56 euro;

, 1,56 euro; Divella, 0,90 euro.

Come possiamo notare il prezzo è più o meno simile, varia di qualche centesimo. È bene precisare poi che questo è un prezzo indicativo, in quanto possono subire variazioni a seconda del supermercato.

Come scegliere la salsa migliore

Come dicevamo prima la cosa importante per scegliere un’ottima passata di pomodoro è saper leggere l’etichetta. Molti la trascurano ma in realtà è un’ottima fonte di informazione sul prodotto che stiamo acquistando. Dovremmo leggere l’etichetta di qualsiasi alimento. In modo particolare, per quanto riguarda la passata di pomodoro, dobbiamo soffermarci a leggere la lista degli ingredienti. Più è corta e più vorrà dire che è di buona qualità. Questo perché significa che non saranno stati aggiunti additivi alimentari che a volte possono andare a compromettere le qualità nutritive di un alimento. In linea generale questa regola vale un po’ per tutto. In una bottiglia di passata di pomodoro ci dovrebbe essere solo il sale e pomodoro. Dunque bisogna stare molto attenti quando comprate la salsa di pomodoro al supermercato.

Acidità

C’è chi preferisce la salsa di pomodoro un po’ più acida ma questi sono gusti personali. Chi vuole modificare il gusto e alterare l’acidità può aggiungere un pizzico di zucchero e un po’ di sale per renderla più saporita.