Cosa comprare al supermercato nel mese di aprile? Ecco la frutta e la verdura di stagione

Lo sai cosa puoi trovare in questi giorni quando vai a fare la spesa? Cosa comprare al supermercato nel mese di aprile?

Ogni mese porta con sé non solo aria di cambiamenti, ma anche tante novità sui cibi che si possono comprare e mangiare. Inizia la primavera e le belle giornate, il caldo inizia a farsi sentire un po’ di più e si ha anche il bisogno di stare all’aria aperta a consumare un pranzo leggero e fresco. Oggi andiamo a conoscere ed elencare alcuni degli alimenti che potremmo trovare in questi giorni sugli scaffali del supermercato.

La frutta di aprile e di stagione

Al supermercato principalmente in questo periodo possiamo trovare:

fragole;

kiwi;

limoni;

mele;

nespole;

pere.

Oltre ad apportare motevoli benegìfici alla nostra salute, sono secondo alcune indagini tra i frutti più amati di sempre, in particolar modo le fragole.

La verdura del mese

Troviamo sugli scaffali del supermercato anche:

asparagi;

carote;

cavoli;

cime di rapa;

crauti

fave;

Radicchio rosso;

Cosa comprare al supermercato nel mese di aprile? Ecco alcuni fra i cibi più salutari

Tutti gli alimenti che abbiamo elencato rappresentano “un forte potenziale per il nostro corpo”. Bisogna ricordare che è sempre bene consumare frutta e verdura di stagione. Le probabilità di assimilare più nutrienti è maggiore, rispetto a quando si consuma un prodotto che non è nella sua “stagione di crescita”. Esaminiamone nel dettaglio alcuni.

Le fragole

Hanno un sapore veramente delizioso e molto dolce, e presentano anche tanti benefici. 100 grammi di fragole apportano solo 28 kcal. Vengono molto consigliate anche in una dieta, come spuntino di metà mattina o nello yogurt greco il pomeriggio. Sono ricche di numerose vitamine, tra queste è presente la vitamina C. Sappiamo che quest’ultima è fondamentale per mantenere più forte il sistema immunitario. In più contiene potenti antiossidanti, antitumorali e potrebbero apportare dei benefici alla memoria.

Benefici carote

Le carote sono molto consigliate come spuntino in una dieta. Leggere, rinfrescanti e ricche di proprietà nutritive eccellenti. Sono infatti:

antiossidanti;

antitumorali (si è riscontrato che i carotenoidi potrebbero apportare benefici nel caso del tumore al seno);

(si è riscontrato che i carotenoidi potrebbero apportare benefici nel caso del tumore al seno); depurative;

diuretiche.

Per il fatto che sono depurative e diuretiche aiutano tantissimo chi soffre di calcoli renali o comunque chi presenta problemi a livello dei reni. Le carote sono anche conosciute perché si dice che migliorano la vista. In effetti alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di carote sia correlato al miglioramento della salute dell’occhio. Questo perché contengono la vitamina A. In più possono essere anche dei rinforzanti per l’abbronzatura, infatti vengono utilizzate molto in estetica per realizzare creme autoabbronzanti o protezioni solari.

Lettura consigliata

Davvero questo alimento può aiutare a far perdere il peso? Scopriamo perché lo consumano in molti