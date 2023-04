Il secondo di carne ricco di proteine, fosforo e magnesio che pochi mangiano: il piatto preferito da Ilary Blasi

Voglia di preparare una sfiziosa ricetta a base di carne per stupire in tavola? Ecco una strepitosa e insolita ricetta proteica, che non tutti considerano, per fare il pieno di minerali, la preferita di Ilary Blasi.

Ogni regione, si sa, ha le sue ricette tipiche che hanno come protagonista delle verdure, pasta, carne o pesce. Alcune sono ormai sdoganate in altre parti dello Stivale e sono addirittura rivisitate in chiave gourmet da rinomati chef. Si tratta anche di pietanze antiche oppure originariamente povere che vengono arricchite con nuovi elementi o cotture. Ad esempio, ha riscosso un certo successo il “piccione a modo mio” preparato dal noto chef Carlo Cracco durante una puntata di Masterchef qualche anno fa. Il piccione, d’allevamento, era accompagnato con nespole, rape, barba del frate, succo di peperoni e aromi. Anche nel suo ristorante di Milano in Galleria troviamo nel menù un secondo di piccione in crosta di cacao, funghi, varnelli e fichi secchi. Dei piatti sicuramente sopra le righe, difficili da eseguire, ma che potremmo prendere come ispirazione per proporre in tavola qualcosa di diverso.

Ecco il secondo di carne ricco di proteine, fosforo e magnesio poco diffuso ma molto sfizioso

La carne di piccione è definita nera e rientra nella categoria della selvaggina da penna, il suo gusto è intenso e saporito. Se cucinata nel modo giusto il piccione d’allevamento risulta tenero e succoso, tanto da essere considerato un piatto prelibato. Contiene molti sali minerali, vitamine del gruppo B ed è proteica, ma non proprio leggerissima, infatti sarebbe poco indicata per chi soffre di disturbi digestivi. Un modo semplice e facile per cucinarlo è farlo arrosto insieme a vari aromi, una pietanza adorata da un noto volto della tv, Ilary Blasi. La bellissima conduttrice ha condiviso più volte delle foto del piccione arrosto, manifestando le sue preferenze verso questa golosa e antica ricetta di carne. Se abbiamo intenzione di preparalo in casa, facciamo attenzione ad acquistare un prodotto di qualità, che abbia determinate caratteristiche, come pelle liscia e lucida.

Piccione al forno per 4 persone

Esistono vari modi per cucinare il secondo di carne ricco di proteine, fosforo e magnesio, le ricette variano anche in base alla tradizione culinaria regionale. Per farlo arrosto avremo bisogno di 2 piccioni, salvia, aglio, rosmarino, vino bianco, sale e olio. Assicuriamoci che il volatile sia privo di piume, poi spennelliamo in superfice dell’olio extravergine d’oliva e sale e massaggiamo su tutta la pelle. Eliminiamo l’anima dell’aglio e mettiamolo, insieme alla salvia, nella cavità toracica, quindi disponiamo la carne in una teglia foderata. Finiamo di insaporire con altra salvia, rosmarino, vino bianco e inforniamo a 180 gradi per circa 50 minuti, una volta pronta serviamo con verdure saltate o una fresca insalata.