Quando fai aperitivo ordina questa bevanda alcolica per le sue tante proprietà benefiche

Quando si va a fare aperitivo con gli amici si è sempre indecisi su quale bevanda prendere per accompagnare il cibo. C’è chi sceglie i superalcolici, chi il vino e chi la birra ma c’è anche chi preferisce consumare una bevanda analcolica.

In realtà bisogna ammettere che anche alcolici come il vino o la birra possono avere benefici sulla salute. Sembra assurdo vero? Scopriamo un po’ il perché, nello specifico, la birra fa bene.

Valori nutrizionali della birra

Se consideriamo la birra chiara, chiamata da molti “bionda”, questi sono i suoi valori nutrizionali:

34 kcal;

93 g di acqua;

3,5 g di zuccheri;

0,20 g di proteine;

10 mg di sodio;

35 mg di potassio;

28 mg di fosforo.

Come possiamo vedere sono presenti 3 sali minerali molto fondamentali per il nostro organismo. Quando fai aperitivo ordina questa bevanda alcolica per i suoi benefici

Ebbene sì, come abbiamo già accennato la birra, se consumata in modo corretto può far bene. Ma quali sono i limiti che dobbiamo rispettare?

I rischi dell’alcol

Bisogna considerare che stiamo parlando in ogni caso di una bibita alcolica. L’alcol ovviamente va consumato con molta moderazione. Oltre a causare dipendenza, potrebbe portare anche a tutta una serie di problematiche. In particolar modo i soggetti diabetici devono stare molto attenti, in quanto se assunto in quantità eccessive può causare un aumento dei livelli di glucosio nel sangue e di conseguenza anche la glicemia.

I benefici della birra

Tutto quello che abbiamo detto riguarda anche la birra, ma soltanto se si fa un uso inappropriato. Dunque quali sarebbero le proprietà che questa bevanda ha sull’organismo? Sembrerebbe che il consumo di birra sia correlato ad una diminuzione del cancro. Questo perché nella birra sarebbe presente una sostanza capace di bloccare la crescita di cellule tumorali. In più andrebbe a anche a diminuire l’osteoporosi. Quest’ultima colpisce in modo particolare gli anziani. Di conseguenza si potrebbe bere un bicchiere di birra durante i pasti, in modo da poter assimilare le sostanze che impediscono l’osteoporosi. Alcuni studi condotti da scienziati hanno anche dimostrato come la birra possa andare a ridurre i problemi a livello cardiaco e a livello renale.

Altre proprietà

Nella birra sono presenti alcune sostanze quali il luppolo e il malto che legano il colesterolo e lo eliminano dall’organismo. Di conseguenza questo potrebbe portare ad una riduzione significativa del colesterolo in soggetti che tendenzialmente presentano questo valore alterato. La birra viene consumata per lo più durante i pasti. Sebbene possa causare gonfiore, d’altra parte potrebbe aiutare anche a digerire meglio. Questa bevanda potrebbe anche:

ridurre ansia e stress;

prevenire l’insorgenza di malattie neurodegenerative;

aiutare a dimagrire;

dare un apporto ottimale di minerali come il potassio e il sodio.

Possiamo dire anche che la birra migliora anche l’aspetto sociale, in quanto consumandosi in compagnia e in gruppo crea un’atmosfera piacevole e di amicizia. Cosa aspetti? Quando fai aperitivo ordina questa bevanda alcolica e non te ne pentirai!