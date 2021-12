Il colesterolo cattivo è un problema sempre più diffuso nella nostra popolazione. Si calcola che il 21% degli uomini e il 23% delle donne soffre di ipercolesterolemia. Il colesterolo appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi ed è indispensabile per la costruzione di cellule sane. Tuttavia quando i valori di colesterolo totale sono elevati per lunghi periodi di tempo diventa uno dei fattori di rischio più elevati delle malattie cardiache. Sembrerebbe che oltre a statine e omega 3 anche questi farmaci straordinari buttano giù il colesterolo cattivo velocemente come a breve illustreremo.

Il colesterolo in eccesso tende a depositarsi sulle pareti arteriose, provocando la formazione di lesioni che le ispessiscono e irrigidiscono, determinando l’aterosclerosi. Questa condizione con il tempo può ostacolare o addirittura bloccare il flusso sanguigno con gravi rischi al sistema cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tra le cause del colesterolo rientrano sicuramente uno stile di vita non corretto, la cattiva alimentazione, alcune malattie metaboliche, come il diabete e fattori genetici. Per contrastare l’ipercolesterolemia sarebbe necessario cominciare dall’adottare uno stile di vita attivo. Ad esempio un’ora al giorno di questa attività al chiuso o all’aperto potrebbe ridurre il colesterolo cattivo e trigliceridi. Bisognerebbe eliminare il fumo e seguire un regime alimentare sano. A tal proposito, contro gli zuccheri nel sangue e le placche nelle arterie ecco un piatto colmo di vitamina D e K.

Oltre a statine e omega 3 anche questi farmaci straordinari buttano giù il colesterolo cattivo velocemente

Qualora la prevenzione non sia sufficiente e si renda necessario ricorrere al trattamento farmacologico, sono diversi i metodi prescritti dai medici. Tra quelli più comuni rientrano sicuramente le statine. Queste bloccano la produzione di colesterolo LDL e incrementano la capacità del fegato di eliminare quello già in circolo. L’AIFA da qualche anno ha approvato nuovi farmaci per curare gli alti livelli di colesterolo. Si tratta di farmaci il cui principio attivo è un anticorpo monoclonale inibitori della proteina PCSK9. Quest’ultima favorisce l’immagazzinamento del colesterolo. Ecco perché per abbattere il colesterolo cattivo, bisognerebbe contrastare la produzione di questa proteina.

Grazie a questi farmaci la proteina PCSK9 è possibile ridurre drasticamente il colesterolo, in associazione con le statine. Infatti sembrerebbero ridurre i livelli di colesterolo fino al 75% del loro valore base. Questi farmaci si somministrano in via sottocutanea una o due volte al mese. Sono consigliate per i soggetti che non riescono a controllare il colesterolo nonostante le statine o che non possono assumerle. Questi farmaci inoltre devono essere assunti sempre in concomitanza con una dieta sana e uno stile di vita attivo. Ad ogni modo, essendo queste indicazioni di massima, è sempre una buona regola quella di fare affidamento sempre e comunque al parere del proprio medico curante per ogni decisione.

Approfondimento

Con diabete e colesterolo alto tra 40 e 50 anni questo esame preventivo allunga la vita