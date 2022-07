Il peperone è una fonte incredibile di betacarotene e antiossidanti, ricco di vitamine e sali minerali, utili per favorire la salute della pelle, ossa e organi. È una vera esplosione di gusto questo ortaggio colorato e tipicamente estivo, ideale da mettere in tavola in vari modi. Ne esistono di vari colori e il loro sapore è leggermente diverso, almeno in termini di dolcezza.

A causa di 2 sostanze, però, la solanina e la flavina, potremmo avere difficoltà a digerirli. Ma non sono gli unici elementi a rendere questo ortaggio un poco indigesto. Infatti anche i semi, le coste bianche interne e la pelle potrebbero causare fastidi durante la digestione. Questo non vuol dire rinunciare a mangiarli, ma semplicemente prepararli seguendo dei semplici accorgimenti.

Arrostiti, ripieni o in padella i peperoni sono eccezionali ma ecco come cucinarli facilmente per renderli più digeribili

Per digerirli più facilmente non è indispensabile mangiarli cotti, anche crudi potrebbero rivelarsi buonissimi. L’importante è eliminare tutti i semi all’interno, come anche le parti bianche a coste. Ma sarebbe anche meglio togliere la pellicina, in vari modi, più o meno veloci.

Potremmo abbrustolirli in forno o alla brace per rimuovere senza difficoltà la pelle. Sarà ancora più facile se dopo la cottura chiuderemo i peperoni dentro un sacchetto per alimenti, il calore semplificherà ogni passaggio. Rendiamoli più digeribili lasciando per alcune ore ammollo la verdura nell’acqua e aggiungendo qualche cucchiaio di bicarbonato.

Un altro trucchetto usato dalle nonne è usare lo zucchero in cottura, ne basterà un cucchiaino nelle nostre preparazioni. In linea di massima, infatti, le ricette che prevedono l’agrodolce potrebbero essere un’ottima soluzione per non rimanere appesantiti.

Idee golose

Dopo aver lavato ed eliminato le parti più ostiche, dovremo pensare a una ricetta che magari possa essere più originale. Anche se arrostiti, ripieni o in padella i peperoni sono eccezionali, infatti, se cucinati con le mele avranno un sapore davvero incredibile.

Oltre a essere un frutto che agevola la digestione, il sapore zuccherino della mela si sposerà perfettamente con i peperoni. Basterà saltare entrambi gli ingredienti in padella, aggiungendo un leggero soffritto di cipolla, in 15 minuti avremo un piatto originale e genuino.

Uniamo, in alternativa, i peperoni alla melanzana, altro protagonista di stagione saporito. Tagliamo a strisce sottili gli ortaggi, insieme alle cipolle e lasciamo cuocere con aceto e zucchero, in agrodolce, fino a completa cottura.

Non appena pronti, aggiungiamo qualche foglia di menta e pinoli e accompagniamo con delle bruschette integrali. Se non vogliamo perdere troppo tempo davanti i fornelli, è l’occasione giusta per assaporare un piatto fresco ed estivo, il carpaccio di peperoni, mix di verdure e acciughe. Solo pochi minuti per affettare finemente gli ingredienti e condirli con olio, sale, pepe, salsa di soia o aceto balsamico e delle erbe aromatiche.

