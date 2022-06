Per un antipasto freddo e veloce, invece di melone e crudo o caprese, ecco cosa preparare di sfizioso e invitante

Durante la bella stagione non mancheranno aperitivi e cene in compagnia di amici, per passare qualche ora piacevole e gustare tutti insieme qualche stuzzichino. Quindi, via libera ad apericene, picnic o buffet in giardino, per godere degli spazi verdi all’aria aperta. Solo che in queste occasioni pensare di dover realizzare ricette complesse, che richiedono ore di preparazione, sembra quasi impossibile. L’ideale sarebbe mettere in tavola delle pietanze fresche da cucinare velocemente, ma che siano ricche di gusto e invitanti, senza ricorrere a estenuanti fritture o cotture al forno. Per stupire gli invitati e fare bella figura cerchiamo di scegliere sempre prodotti di qualità, ma soprattutto di stagione, che avranno un sapore più intenso.

Qualche stuzzichino fresco

Il classico stuzzichino che anticipa il pasto principale è il melone accompagnato da qualche fetta di prosciutto crudo, un evergreen che molti propongono in estate. Ancora più semplice e rapida da preparare, poi, è la caprese, a base di pomodoro e mozzarella, con l’aggiunta di foglie fresche di basilico. Ma a lungo andare, questi 2 piatti possono risultare monotoni e privi di fantasia.

In alternativa, potremmo dare vita a degli antipasti più originali. Al posto degli affettati, abbiniamo ai pezzi di melone dei gustosi gamberi, da scottare velocemente in padella, poi facciamo degli spiedini per mangiarli con facilità.

Per un antipasto freddo e veloce, però, invece di melone e prosciutto, portiamo in tavola degli straordinari fichi ripieni con robiola, o ricotta, e scorza di limone. Basterà sbucciarli, tagliarli a metà e aggiungere sopra del formaggio spalmabile.

Se siamo appassionati di frutta potremo usare anche l’anguria, dissetante e dolce, tagliamola a quadratini e spalmiamo sopra una noce di formaggio caprino ed erba cipollina, per un’esplosione di gusto.

Approfittiamo della griglia accesa per dare vita a dei crostini integrali leggeri, impreziositi con un pesto di rucola e noci, realizzato frullando i 2 ingredienti.

Aggiungiamo al buffet un piatto consistente di polpette fredde, senza cottura, mescolando della ricotta, dei pezzi di salmone affumicato, una scatoletta di tonno ed erba cipollina, o timo. Creiamo con le mani delle polpette, da panare poi con dei semi di sesamo o con della frutta secca.

Sempre a base di pesce è la tartare di gamberetti freschi e avocado, conditi con del succo di limone e arancia, un piatto semplice ma di sicuro successo. Al posto dell’avocado potremmo optare per il mango e la menta, oppure un mix di ottimi frutti rossi.

Se non amiamo i gamberetti, potremmo scegliere un pesce più economico come la palamita o le alici, ma assicuriamoci di poterli mangiare crudi.

