Quando siamo all’opera con la cucina dei dolci, ci piacerebbe avere un’idea particolare, per realizzare qualcosa di diverso dal solito. Una golosa torta alle fragole certo non passerebbe inosservata. Ma potrebbe sembrare un dolce non originale, come quelli che facciamo di solito.

Per cambiare prospettiva, basta variare la farcitura realizzando qualcosa di inconsueto come la ganache. Si tratta di una crema molto golosa che si realizza con soli 3 ingredienti, che sono il burro, la panna e il cioccolato. Nel nostro caso, sappiamo bene che le fragole si sposano con il cioccolato. Ma per la farcitura della nostra torta utilizzeremo quello bianco e più dolce del consueto nero fondente.

Prepariamo dunque una deliziosa ganache al cioccolato bianco con cui farcire in modo diverso dal solito la nostra torta di fragole. Per farlo, avremo bisogno di questi ingredienti:

150 g di cioccolato bianco;

150 ml di panna liquida;

30 g di burro.

Semplicemente irresistibile questa ganache al cioccolato bianco ideale da preparare per farcire la torta con le fragole

Preparare la ganache è molto semplice. Innanzitutto bisogna ridurre a pezzettini il cioccolato bianco. Per farlo lo possiamo spezzettare minuziosamente con un coltello. Dovremo quindi gettare le scaglie all’interno di un pentolino. Scioglieremo quindi queste scaglie a bagnomaria posizionando il pentolino su di una pentola piena d’acqua. Questa andrà messa sul fuoco a fiamma bassa. Aggiungeremo la panna e il burro e, mescolando con una frusta, otterremo una glassa lucida.

Potremo eventualmente renderla ancora più cremosa sostituendo alla panna dello sciroppo di glucosio. Potremo anche usare il latte al posto della panna. Il risultato sarà comunque buono e cremoso.

Come aromatizzare la crema

Sarà quindi pronta e semplicemente irresistibile questa ganache al cioccolato bianco, che potremo quindi usare per farcire la nostra torta alle fragole. Volendo possiamo anche aromatizzare la nostra ganache al cioccolato bianco. Questa operazione è molto semplice da fare perché basta utilizzare preventivamente del cioccolato aromatizzato. Oppure aggiungere un particolare ingrediente alla crema. Come del caffè, della scorza di agrumi o della pasta di mandorle. Quest’ultima in particolare si sposa molto bene con il sapore del cioccolato bianco.

Eventualmente, e se l’assaggio del dolce non è riservato ai bambini, possiamo usare un goccio di liquore come il Rum o il Limoncello.

Lettura consigliata

Deliziosa questa torta gelato con fragole e panna semplice da preparare e perfetta per il dessert o la merenda