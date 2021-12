Il momento delle grandi mangiate delle feste si avvicina, allora perché non portarsi avanti? Arriviamo preparati alle abbuffate di Natale con questa marmellata digestiva ed economica dal profumo invernale.

Una dolce spezia per migliorare la digestione

Fra cene festive coi colleghi e grandi banchetti in famiglia, dicembre è sicuramente un mese impegnativo per l’apparato digerente. Fortunatamente esiste un modo per aiutare stomaco e intestino a superare le grandi mangiate natalizie.

Il segreto starebbe in una spezia dal dolce profumo invernale: la cannella. Infatti, secondo gli esperti, quest’ultima sarebbe in grado di migliorare la digestione, riducendo in particolare la flatulenza e i disturbi gastrointestinali.

Ma non solo: grazie ai suoi effetti sul controllo della glicemia, la cannella aiuterebbe anche a ridurre gli attacchi di fame e la voglia di dolci. Per di più questa spezia dà una mano nella prevenzione delle infezioni. Un ottimo alleato, dunque, per chi vuole mantenersi in salute prima e dopo le Feste.

Come fare allora per incorporare la cannella nella propria alimentazione? Ci sono tante ricette, come questo dessert pronto in dieci minuti grazie al microonde. Altrimenti una soluzione originale è preparare una deliziosa marmellata.

Prima di fare il pieno di cannella, una precisazione: attenzione perché questa spezia potrebbe interagire con alcuni farmaci davvero molto comuni. Se non si assumono tali medicinali, però, via libera alla cannella!

Per preparare una confettura invernale, oltre alla spezia dalle proprietà digestive, serviranno due frutti di stagione fra i più economici: mele e arance.

Ecco gli ingredienti per sei vasetti da circa 200 grammi:

1 kg di mele;

2 arance;

1 limone;

250 g di zucchero;

1 cucchiaino di cannella in polvere (si può usare più cannella se si preferisce un sapore intenso).

Una volta che si ha a disposizione tutto il necessario, basterà seguire questi passaggi.

La ricetta della marmellata di mele, arance e cannella

Preparare la marmellata di mele, arance e cannella richiede un po’ di pazienza, ma è piuttosto semplice:

tagliare a cubetti le mele sbucciate; spremere le arance e il limone per ricavarne succo e polpa, avendo però cura di eliminare i semi; versare le mele e il succo degli agrumi in una pentola capiente, aggiungere zucchero e cannella e lasciar macerare il tutto per circa mezz’ora; cuocere a fuoco lento con il coperchio per 30 minuti, mescolando ogni tanto e rimuovendo la schiuma che si forma in superficie; rimuovere la pentola dal fornello e frullare il tutto con il mixer (si può saltare questo passaggio se si preferisce la marmellata coi pezzetti di frutta); cuocere per altri dieci minuti; versare la marmellata nei vasetti precedentemente sterilizzati, chiuderli e capovolgerli per almeno un quarto d’ora prima di riporli in dispensa.

La marmellata è pronta! Non resta che stenderla sulle fette biscottate e gustarla a colazione.

