Quando si assumono medicinali bisogna sempre informarsi su quel che si può e non si può mangiare. In particolare, attenzione a questa spezia onnipresente in inverno perché potrebbe interagire con alcuni farmaci davvero molto comuni.

L’amatissima spezia dal profumo natalizio

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ci sono alcuni aromi che ricordano immediatamente l’atmosfera natalizia. Fra questi spicca di sicuro il profumo della cannella.

Sono infatti tante le ricette invernali che si preparano con questa spezia: dal vin brûlé alla cioccolata, dal pan di spezie alla classica torta di mele. Insomma, la cannella è onnipresente nei mesi più freddi!

Peraltro la sua utilità non è limitata alla cucina. Si può sfruttare la cannella anche per preparare una graziosa ghirlanda in grado di eliminare i cattivi odori: basterà unirla a uno scarto che altrimenti finirebbe nel cestino. Inoltre è incredibile l’effetto che si ottiene stendendo un trattamento alla cannella sulle labbra!

La cannella è dunque una spezia benefica dai mille usi che aiuta ad immergersi nello spirito del Natale. Purtroppo, però, non fa bene a tutti. Ecco chi dovrebbe prestare attenzione al consumo di cannella.

Attenzione a questa spezia onnipresente in inverno perché potrebbe interagire con alcuni farmaci davvero molto comuni

Quando si assume un nuovo farmaco, bisognerebbe sempre chiedere al medico se è il caso di evitare qualche alimento. Non tutti sanno, infatti, che alcuni cibi molto comuni possono interagire coi medicinali.

È il caso dell’uva, per esempio: questo frutto autunnale dai tanti benefici rischia di causare problemi a chi assume determinati farmaci.

Ma è anche il caso della cannella. Come confermano gli esperti, esistono diversi studi che mettono in guardia dalle possibili interazioni fra la spezia in questione e i farmaci antinfiammatori non steroidei. Ma quali medicinali appartengono a questa categoria?

Gli antinfiammatori non steroidei sono noti anche come FANS. Si tratta di farmaci molto comuni, usate per alleviare il dolore, ridurre le infiammazioni e abbassare la temperatura in caso di febbre. Li si prende spesso quando si ha l’influenza, il raffreddore, il mal di testa o in caso di ciclo mestruale doloroso.

Fra i FANS usati più di frequente ci sono l’acido acetilsalicilico (aspirina), l’ibuprofene, il naprossene, il ketoprofene e il diclofenac. Alcuni sono disponibili anche in forma di gel o pomata.

Per molti di questi medicinali non serve la ricetta. Può succedere quindi di prenderli senza consultare il medico. Ma è comunque importante informarsi sulle possibili interazioni col cibo o con altri farmaci. Basterà chiedere al farmacista e leggere con attenzione il foglietto illustrativo.