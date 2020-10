Hai bisogno di un’idea per una merenda al volo che piaccia ai tuoi figli? O cerchi un dolce facile e veloce che accontenti grandi e piccini? Ecco il dessert di mele pronto in 10 minuti grazie al microonde.

La ricetta classica del dessert di mele

Pochi dolci risvegliano ricordi d’infanzia come le mele cotte. Il profumo delle mele mischiato a quello della cannella riscalda l’anima di adulti e bambini. Soprattutto durante queste giornate di freddo autunnale! In più, le mele cotte hanno il vantaggio di essere un dolce davvero economico. Ma sapevi che questo grande classico può essere cucinato in maniera inusuale? Ecco il dessert di mele pronto in 10 minuti grazie al microonde.

Per prepararlo per quattro persone, ti serviranno:

Mele (2);

burro (15 g);

cannella (1 cucchiaino);

zucchero di canna (25 g).

Una volta che hai tutti gli ingredienti a portata di mano, segui questi passaggi. Taglia a cubetti le mele e mettile in una ciotola adatta al microonde. Ricopri con il burro a pezzetti. A questo punto, cuoci in microonde per 2 minuti a 700 W. Mescola zucchero di canna e cannella assieme; . Poi, versa il mix di zucchero e cannella sulle mele, mescolando bene. Infine, rimetti in microonde per 4 minuti.

Puoi servire le mele da sole, ben calde. Ma anche accompagnarle con del gelato alla crema o alla vaniglia.

Le varianti gustose

Se preferisci le mele intere, puoi scavarle con il leva-torsolo. Approfitta del foro che hai creato per farcire le tue mele. Se ami il gusto classico delle mele cotte, puoi usare burro, zucchero e cannella. Ma ci sono anche tante varianti gustose da provare. Per i più golosi, si può infilare nella mela una stecca di cioccolato. Anche un cucchiaio di miele è una valida alternativa. Vi si può aggiungere dell’uvetta sultanina, dopo averla fatta riprendere nell’acqua o nel rum. Insomma, sprigiona la fantasia!

Disponi le mele intere in una pirofila e ricoprile con della pellicola trasparente. Ricordati di fare qualche buco qua e là nella pellicola con uno stecchino! Poi metti in microonde a 700 W per circa sette minuti.

Vedrai che successo!

Approfondimento

Per altre ricette autunnali, prova questi consigli per preparare i cachi in maniera inusuale.