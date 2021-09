In Giappone i gatti sono degli animali estremamente amati e rispettati da chiunque. Eppure, molto spesso in Giappone, chi vive in condominio non può tenere degli animali domestici in casa. Proprio per questa ragione, è in Giappone che alcuni locali particolari hanno avuto un enorme successo.

Si tratta dei neko cafè, o cat cafè, o locali dei gatti. Ovvero, dei locali che servono prodotti tipici dei bar in cui vivono diversi gatti, che tengono compagnia ai clienti. In realtà, l’idea di aprire dei cat cafè nacque a Taiwan, non in Giappone, ma è grazie al Giappone se oggi i neko cafè sono presenti anche in Italia.

Arrivano direttamente dal Giappone i locali migliori del Mondo per gli amanti dei gatti

Per tutti gli amanti dei piccoli felini, il neko cafè è certamente la scelta migliore per rilassarsi in pausa pranzo in dolce compagnia. Infatti, entrando nei neko cafè si noteranno subito gli aspetti unici del posto: cuccette per gatti ovunque, giochi e costruzioni. E se non si sta attenti, si rischia di vedersi soffiare il posto da un gatto. In questi locali, i gatti non sono solo delle attrazioni, ma veri compagni da coccolare a piacere.

Spesso, poi, questi locali offrono rifugio ai gatti abbandonati nei gattili, aiutandoli ad avere l’amore che meritano. Anche se ancora non sono diffusissimi in Italia, i neko cafè sono già presenti in diverse città, come Torino, Milano, Roma, Palermo e altre. E se ancora non ce ne fosse uno nella nostra città, potrebbe essere il momento di cambiar vita e di aprirne uno.

I lati positivi dei neko cafè

I neko cafè sono i locali migliori del Mondo per gli amanti dei gatti ed arrivano direttamente dal Giappone. Questi locali si oppongono all’abbandono dei gatti e al randagismo e offrono loro una casa sicura. Inoltre, generalmente si cerca di sensibilizzare verso la cura e il benessere degli animali. Non mancano comunque opposizioni a questi locali, che da alcuni sono considerati una sorta di piccoli zoo in cui l’animale vive in vetrina.

Ciò nonostante, i neko cafè sono senza dubbio una novità per il Mondo occidentale che non scomparirà, visto il successo di questi locali.

Ecco, dunque, quali sono i migliori locali dove fermarsi per colazione o in pausa pranzo per rilassarsi e riprendersi dallo stress quotidiano.

