I gatti possono soffrire di diversi problemi di salute, anche se spesso è difficile riconoscere i segni di un loro malessere. Infatti, i nostri animaletti da compagnia non sempre riescono a esprimere quello che provano con precisione. Di certo, sanno come farci capire che hanno fame, o che è il momento delle coccole. Ma quando si tratta della loro salute, le cose si complicano.

Una delle malattie di cui possono soffrire i nostri amici gatti è il diabete. Continuando a leggere vedremo come fare se il nostro gatto soffre di diabete.

Se il nostro gatto è stanco e perde peso potrebbe soffrire di questo disturbo preoccupante

Così come le persone, anche i gatti possono soffrire di diabete e per questo è fondamentale saper riconoscere i segni di questo malessere. Infatti, il diabete è una delle patologie legate a un malfunzionamento del metabolismo più comune nei gatti, in particolare il diabete mellito.

Il diabete mellito è causato da un aumento degli zuccheri nel sangue in conseguenza a una minor quantità di insulina in circolo. L’assenza di insulina può dipendere o da una mancata o incorretta produzione dell’insulina da parte dell’organismo. Oppure, può dipendere da un’incapacità acquisita dell’insulina ad agire come dovrebbe. Tra le cause di insorgenza del diabete nei gatti ci sono l’obesità, l’età e anche l’alimentazione scorretta.

Il diabete spesso si manifesta con un bisogno maggiore di urinare. Poi, spesso il gatto affetto da questo disturbo perde peso, anche se continua a mangiare le solite quantità di cibo, è stanco e poco attivo.

Per cui, se si evidenziano alcuni di questi sintomi nel proprio gatto, si consiglia vivamente di consultare un veterinario perché faccia la corretta diagnosi. Infatti, solo un veterinario potrà darci la certezza che si tratti di diabete e suggerirci la giusta terapia.

Cosa fare se il nostro micio soffre di diabete

Se il nostro gatto è stanco e perde peso potrebbe soffrire di questo disturbo preoccupante, il diabete. In questo caso, dopo che il veterinario avrà confermato i nostri sospetti, sarà necessario seguire con attenzione la terapia da lui suggerita. Inoltre, alcuni consigli generici su come aiutare il nostro gatto a stare meglio sono:

modificare la dieta: sfortunatamente, dovremo mettere a dieta il nostro piccolo felino, evitando carboidrati e grassi poveri di nutrienti;

esercizio fisico: anche se può essere difficile, è importante cercare di indurre il nostro gatto a muoversi di più e a essere più attivo;

eseguire controlli regolari: è importante controllare, almeno nei primi tempi, che la terapia funzioni facendo dei controlli periodici.

Così facendo, sarà possibile ridare la salute al nostro amico felino e vederlo nuovamente pieno di energie.