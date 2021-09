I cani e i gatti sono gli animali domestici più amati dalle persone e per molti non sono solo animali, ma parte della famiglia. Tuttavia, è bene ricordare che ci sono grandi differenze tra l’essere umano e il cane o il gatto, per non rischiare gravi conseguenze. Per esempio, i cani non possono mangiare diversi alimenti che per l’uomo sono innocui, ma per lui sono tossici.

Inoltre, i cani e i gatti metabolizzano diversamente i farmaci rispetto all’uomo. Per questo non si dovrebbero mai somministrare farmaci umani agli animali, a meno che non lo consigli il veterinario. Tra questi farmaci, alcuni sono presenti nelle case di tutti e sono decisamente molto comuni, ma è bene tenerli alla larga dai nostri amici pelosi.

Pochissimi lo sanno ma questi farmaci da banco utilissimi all’uomo sono tossici per cani e gatti

Molti padroncini ancora oggi continuano a somministrare farmaci non adatti ai propri animali, con conseguenze anche gravissime. Infatti, che sia perché non si conoscono le conseguenze, o per risparmiare, spesso cani e gatti assumono farmaci umani e rischiano di rovinarsi la salute. Tra i farmaci per l’uomo che fanno male a cani e gatti ricordiamo:

paracetamolo: è il principio attivo presente nella tachipirina ed è presente in ogni casa italiana. Purtroppo, però, se i nostri animali assumono del paracetamolo, rischiano danni al fegato e ai globuli rossi, soprattutto il gatto;

ibuprofene: così come altri antinfiammatori, l’ibuprofene (che si trova nel Moment, ad esempio) è estremamente comune e si usa per alleviare vari dolori. Se però i nostri animaletti lo ingeriscono, rischiano gravi danni allo stomaco, all’intestino e persino ai reni;

antidepressivi ed ansiolitici: contengono benzodiazepine che possono indurre agitazione o letargia, e causare gravi danni al fegato;

ormoni tiroidei: l’ingestione di questi ormoni può causare tremori, tachicardia e aggressività in cani e gatti.

Perciò, è meglio tenere questi farmaci da banco utilissimi all’uomo lontani dagli animali, perché pochissimi lo sanno, ma sono tossici per cani e gatti.

Come prevenire e come fare nel caso in cui il cane o il gatto avesse ingerito un medicinale

Purtroppo, può capitare che il proprio animale trovi le medicine in giro per casa e le ingerisca per sbaglio, o che gli vengano erroneamente somministrate.

Per prevenire questi incidenti, è importante tenere le medicine lontane e in alto, in luoghi dove gli animali non possano arrivare. Inoltre, vista la curiosità dei gatti, meglio chiuderle per bene nelle scatole per evitare che riescano a trovarle anche se riposte in alto. Infine, se il nostro cane o gatto assumesse dei medicinali, è fondamentale reagire prontamente e contattare subito il veterinario.

