Finché possiamo continuiamo a passeggiare in campagna e nelle città d’arte senza impermeabili, cappotti, parka e piumini. Infiliamoci un soprabito di cashmere, un cappottino leggero di lana e un caban con le maniche tre quarti. Ma se vogliamo stupire tutti, ecco cosa infilare sopra un paio di pantaloni neri e una camicetta bianca. Niente soprabito ma un’idea furba che ricicla qualcosa che abbiamo tutte nell’armadio. Scopriamola oggi con l’aiuto degli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Il supporto del cuissard

Per indossare questo accessorio che tutte abbiamo nell’armadio in un modo nuovo e furbo servono un paio di stivali cuissard. Possono essere neri (belli quelli di Elisabetta Franchi) oppure nel nuovo rosso dell’anno, il “burgundy”, un bordeaux morbido, tipico del vino borgogna, amatissimo da Hermés. Gli americani lo chiamerebbero “appaloosa”, perché questo è il colore del mantello dei cavalli selvaggi nelle grandi praterie del West. Tom Ford lo propone da sempre nelle sue collezioni maschili in tante declinazioni, dalla pelletteria alle scarpe allacciate formali.

La stola addomesticata

Proprio come un cavallo selvaggio ha bisogno delle briglie, la stola di lana ampia, liscia e setosa al tatto, pesante ma non troppo, va addomesticata e trasformata in una sorta di capospalla. Con una cintura in vita di misura media e dalla fibbia non troppo evidente. Griffata se si vuole, ma assolutamente sobria. Mettiamo la stola sulle spalle e lisciamola bene. Ora tendiamo i lembi sul davanti e chiudiamola con incrocio, come una vestaglia. Ora stringiamo dolcemente la cintura in vita. Le nostre braccia restano chiuse come in una sorta di maniche. Ma senza perdere in libertà di movimento

Attenzione al colore

La stola da addomesticare è perfetta in tinta unita in tutti i colori di moda questa stagione, dal grigio al marrone al nero, dal senape al verde smeraldo e al bosco. Attenzione all’animalier, che rende poco. Gli appassionati delle macchie possono trovare qui una guida per indossare il maculato più chic ecco i capi e accessori carichi di grinta.

Con gli occhiali oversize

Gli occhiali oversize in stile Seventies sono assolutamente imprescindibili, quando si indossa un outfit così sportivo. Scegliamoli giallo ambra oppure verde oliva. Bellissimi quelli di Fendi, presentati la scorsa primavera con la prima collezione di pret a porter femminile firmata dal nuovo direttore artistico della maison Kim Jones. Che ha dato un vero sprint alla collezione di accessori, in particolare le borse iconiche Peekaboo.

Niente soprabito ma un’idea furba che ricicla qualcosa che abbiamo tutte nell’armadio

Ecco fatto. Ora non resta che accompagnare il nostro ensemble di camicetta, pantaloni di lana o di ecopelle e stola addomesticata, con un paio di orecchini con le frange. E con una borsa a mano non troppo grande. Va bene una shopper media di Christian Dior, Elisabetta Franchi. Oppure una rockstud in cuoio con manico di Valentino.