Il make up è un vero e proprio alleato di molte donne. Permette di esaltare i punti migliori del viso e nascondere i piccoli difetti. Utilizzando i prodotti giusti e nel modo corretto potremmo ridurre le rughe, coprire le imperfezioni, le macchie e i brufoli.

In estate, non è sempre facile avere un trucco perfetto e che duri da mattina a sera. L’eccessiva sudorazione potrebbe rovinarlo e scioglierlo.

Infatti, proprio in questa stagione è necessario utilizzare, soprattutto per la base, dei prodotti poco pesanti. Optare per una BB cream oppure dei prodotti leggeri che fanno respirare la pelle.

Se scegliamo un fondotinta poco coprente, dobbiamo necessariamente esaltare gli occhi e le labbra. Utilizziamo un mascara che volumizza e allunga le ciglia e degli ombretti che ingrandiscono l’occhio.

Arrivano dagli anni ’90 questi trend che ingrandiscono le labbra e le rendono più carnose senza ricorrere a chirurgia e punturine

Lasciamo che le labbra siano le vere protagoniste di questa stagione. Per due anni utilizzando le mascherine, i rossetti e i gloss sono passati in secondo piano. Ma adesso osiamo e risaltiamo questa parte del viso.

Sui social stanno spopolando delle tendenze che arrivano dal passato e in particolare degli anni ’90. Colori perlati, scintillanti, freschi e luminosi.

Il trucco labbra per l’estate è caratterizzato dalle Juicy Lips. Questa tecnica dona una luminosità mai vista.

Dobbiamo solo stendere sulle labbra un rossetto, lasciarlo asciugare e passare un lipgloss trasparente. Le nostre labbra diventeranno subito voluminose e lucide. Possiamo utilizzare un rossetto nude oppure rosso o color fragola.

Un’altra tendenza

Un altro trend che sta spopolando sui social e che arriva dal passato prende il nome di Overlining lips. Molto amato dalle celebrities di tutto il Mondo. Questa tecnica è molto semplice e utile alle donne che hanno le labbra sottili. Attraverso un effetto ottico, le fa apparire voluminose e rimpolpate.

Con l’aiuto di una matita dalla tonalità nude o dal colore simile alle nostre labbra, cominciamo a disegnare i contorni. Spingiamoci leggermente oltre il perimetro ma senza esagerare. Sfumiamo la matita verso l’interno e applichiamo un gloss o un rossetto dalle tonalità neutre. Cerchiamo di non esagerare per evitare che l’effetto naturale diventi too much.

Dunque, arrivano dagli anni ’90 questi trend che potrebbero far diventare le labbra più carnose e rimpolpate utilizzando solo pochissimi prodotti.

Lettura consigliata

Ecco come applicare perfettamente il correttore per evitare che finisca nelle pieghe