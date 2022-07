Coltivare le piante in giardino o avere un piccolo orto è un piacere per molti. Ma spesso capita di vedere i nostri piccoli arbusti deperire anche in poco tempo.

La responsabilità potrebbe essere di alcuni animaletti fastidiosi e pericolosi che rubano i nutrienti alle piante. Parliamo dei parassiti che si insinuano tra le foglie e succhiamo la linfa.

Pensiamo, ad esempio, alla cocciniglia, facilmente riconoscibile grazie al suo colore bianco. C’è poi la cavolaia, una farfalla che depone le uova sulla parte inferiore delle foglie, ma anche le lumache, che mangiano le colture dell’orto.

Il caldo e le alte temperatura, poi, agevolano la diffusione di questi parassiti. Potremmo sconfiggerli utilizzando dei pesticidi chimici oppure coltivare delle piante che allontanano naturalmente i parassiti.

I macerati più utilizzati

Per eliminare afidi e parassiti potremmo ricorrere anche ad alcuni rimedi naturali molto utili. Infatti, basterebbero alcuni macerati per risolvere il problema.

Ad esempio, il macerato o il decotto di aglio, spruzzato sulle piante del giardino e dell’orto, potrebbe aiutare ad allontanare i parassiti. Ma anche l’ortica risulterebbe molto efficace, contro il ragnetto rosso e i pidocchi.

Per eliminare parassiti, cocciniglie e cimici dalle piante non solo macerati di aglio e ortica ma utilizziamo anche questo spray casalingo

Per proteggere le nostre piante potrebbe anche essere efficace un prodotto che spesso abbiamo in casa o che coltiviamo in giardino. Parliamo del peperoncino, che grazie alla capsaicina contenuta, potrebbe allontanare naturalmente i parassiti. Quindi, sfruttare il suo potere sarebbe un’ottima soluzione per risolvere il problema degli insetti che attaccano le piante e le colture dell’orto.

Come si utilizza?

Il macerato a base di peperoncino è molto semplice da preparare in casa. Il peperoncino essiccato deve essere grossolanamente triturato senza eliminare i semi. Ora mescoliamo 5 g di polvere ottenuta in un litro di acqua. Lasciamo macerare per 7 giorni in un contenitore posizionato lontano dai raggi solari. È necessario mescolare ogni giorno il composto.

Terminato questo tempo, possiamo filtrare il liquido e utilizzarlo. Spruzziamo il macerato direttamente sulle piante. Naturalmente cerchiamo di compiere questa operazione usando dei guanti. Utilizziamo il composto ottenuto nelle ore serali e ripetiamo il trattamento per più giorni.

Il macerato di peperoncino sarebbe utile per eliminare parassiti, cocciniglie e cimici dalle piante ma anche gli afidi, gli acari e le larve dei lepidotteri.

