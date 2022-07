Quante volte d’estate ci siamo ritrovati a dire “ho voglia di mangiare qualcosa di fresco”? Forse non bastano le 10 dita delle mani per tenere il conto. Il caldo, infatti, può sfinire anche il nostro stomaco, desideroso sì di saziarsi, ma senza appesantirsi e soprattutto con qualcosa di piacevolmente freddo.

Per questo vanno di moda nei menù insalatone miste, anche di pasta, riso o legumi, capresi, pomodori ripieni o involtini di verdure provenienti direttamente dal frigo. Immancabili, poi, sono una serie di dessert dall’effetto refrigerante, come granite, mousse e semifreddi. A questi si aggiungono l’intramontabile sorbetto al limone da preparare facilmente nella propria cucina e il gelato.

Oggi ci dedicheremo proprio a quest’ultimo, scoprendo una ricetta “home made” semplicissima.

Né panna né latte condensato in questo goloso gelato fatto in casa senza gelatiera, perfetto anche come spuntino per la dieta

La ricetta di questo goloso ma semplicissimo gelato non richiede, innanzitutto, l’uso della gelateria. Tuttavia, dovremmo munirci dei classici stampi per ghiaccioli, perché prepareremo una tipologia di gelato cremoso su stecco.

Inoltre, possiamo depennare dalla lista della spesa due degli ingredienti solitamente più utilizzati e cioè il latte condensato e la panna. Per renderlo più leggero utilizzeremo una particolare tipologia di yogurt, realizzando un piccolo dessert perfetto per la dieta e la merenda dei nostri bimbi.

Ingredienti

250 g di yogurt greco bianco;

40 g di miele;

140 g di latte, anche parzialmente scremato;

100 g di frutta fresca come albicocche o pesche;

cioccolato fondente q.b.;

granella di nocciole o cocco q.b.

Procedimento

Laviamo la frutta, priviamola del nocciolo e tagliamola grossolanamente a cubetti, senza bisogno di togliere la buccia.

In una ciotola versiamo lo yogurt, il miele e il latte e mescoliamo gli ingredienti con una frusta a mano.

Poi, incorporiamo la frutta fresca e frulliamo con un frullatore a immersione fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo a piacere. Riempiamo i nostri stampi per ghiaccioli e riponiamoli in freezer per almeno tre ore, in modo che il gelato si solidifichi.

Trascorso questo periodo di tempo sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde e versiamo in una ciotola la granella di nocciole/cocco. A questo punto, essendo particolarmente celeri, possiamo procedere come segue:

sformiamo un gelato alla volta tenendolo dallo stecco;

immergiamolo nel cioccolato fuso;

lasciamo colare l’eccesso;

cospargiamo con la granella;

riponiamo il gelato pronto all’interno di un contenitore o su una teglia foderati con carta forno.

Infine, completata questa procedura, riponiamo il contenitore/teglia in freezer per altre tre ore, in modo da far indurire la copertura.

Quindi, né panna né latte condensato in questo goloso gelato da fare in casa per rallegrare l’estate con un dolcino senza strappi alla dieta e ideale per tutta la famiglia.

Lettura consigliata

Sono perfetti con le patate questi peperoni al forno gratinati con un ripieno sorprendentemente filante e light