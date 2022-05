Ci si avvia spediti verso la metà del mese di maggio. A un mese ormai dal solstizio d’estate. Finirà la scuola e si potrà pensare alle vacanze. In molti stanno già studiando le soluzioni migliori, tanti altri, invece, aspetteranno il classico last minute.

L’improvviso innalzamento delle temperature, dopo una settimana che ci aveva fatto tornare all’autunno con pioggia e freddo, sta decisamente cambiando anche molti umori. Non tutti siamo meteoropatici, ma, di certo, aprire le finestre al mattino e ammirare la luce del sole ci dà una carica diversa.

È quella che avranno, durante tutta la settimana, tre segni in particolare. Uno la declinerà con un possibile incremento di denaro in arrivo, gli altri due, invece, ne godranno l’effetto sui sentimenti. Andiamo con ordine e partiamo dai più concreti.

Il Cancro vivrà un’ottima settimana e le sue tasche aumenteranno di volume. Dal punto di vista professionale, infatti, dovrebbero arrivare grandi soddisfazioni, che si tramuteranno poi in moneta sonante. La Luna in Leone avrà dei benefici effetti per i nati dal 22 giugno al 22 luglio. Sarà il momento giusto per chiedere un aumento di stipendio o per investirne una parte in qualche nuova iniziativa. Pensiamo, per esempio, al crowdfunding. Peraltro, l’ottimo momento riguardante lavoro e soldi parrebbe essere solo all’inizio. Nei prossimi mesi dovrebbe solo migliorare.

Arriva un carico di soldi per Cancro, mentre Mercurio retrogrado porterà amore e felicità nella vita privata di questi segni

Sarà Mercurio retrogrado, invece, a portare frutti in amore per due altri segni zodiacali. Iniziamo parlando dello Scorpione. Sarà una settimana di intense emozioni, con un’intesa infinita e felice con il proprio partner. È giunto il momento di strutturarsi meglio a livello di coppia, di consolidarsi, di non avere più dubbi sul futuro. Di pensare, magari, nelle prossime settimane, a una nuova e meravigliosa avventura insieme, tutta da vivere e da gustare. Maggio, si sa, è il mese dei matrimoni per eccellenza. Calabria in vista per qualcuno?

Per Pesci, invece, Mercurio retrogrado in Gemelli sarà un’opportunità per conquistare chi si segue da qualche settimana. Il tempo dello studio, su cosa piace e cosa no, è terminato. Bisogna prepararsi per affondare il colpo. Gli astri sono tutti con i nati dal 20 febbraio al 20 marzo. Uno sguardo seducente, un fare sicuro, un po’ di esuberanza e via, senza paura. Tentennare in questo momento potrebbe essere fatale per le ambizioni di conquista della tanto ambita preda.

Arriva un carico di soldi per Cancro in questa seconda settimana di maggio. Con Mercurio retrogrado in Gemelli che porterà amore e felicità per Pesci e Scorpione. Basterà solo un pizzico di coraggio per godere appieno dei frutti delle stelle.

Approfondimento

Luna nuova in Toro porterà un maggio di coraggio a Leone, tanto stress a Capricorno e interessanti prospettive per il futuro a questo segno