Ecco come nascondere gli orribili ed ingombranti split dei condizionatori o climatizzatori sul balcone o in casa

Il climatizzatore è un elettrodomestico indispensabile per affrontare i caldi estivi. Il problema sta nell’ingombro. Gli split sono decisamente antiestetici e possono snaturare l’arredamento di una stanza. Le case più recenti non hanno questo inconveniente in quanto sono già dotati di impianti di raffrescamento canalizzato. In questo caso non ci sono split a vista. Per tutti gli altri impianti che prevedono un’unità esterna e una o più unita interne, in questo articolo, vedremo alcune idee per nascondere questi ingombranti elettrodomestici.

Un’idea per celare alla vista il climatizzatore è quella della controsoffittatura in cartongesso. È una soluzione congeniale, ad esempio, per chi ha soffitti alti. Inserendovi dei faretti o delle strisce LED si potrebbe creare una calda atmosfera. Questa soluzione ha però un costo di materiale e manodopera e pertanto bisogna disporre di un budget di alcune centinaia di euro. Inoltre sarebbe meglio optare per un cartongesso ignifugo dovendo inserire uno split che potrebbe surriscaldarsi.

Dipingere lo split

Una soluzione low cost potrebbe essere quella dipingere lo split nel medesimo colore della parete. Dovremo però fare attenzione al tipo di smalto da acquistare. In commercio si possono trovare smalti specifici per gli elettrodomestici in barattolo da 500 ml oppure in spray. Entrambi i prodotti hanno una cartella colori completa e quindi riusciremo sicuramente a trovare una gradazione simile a quella della nostra parete.

Mobile con grata

Una soluzione decisamente più economica consiste nell’integrare queste unità nell’arredo. Si possono ad esempio inserire sopra ad una parete attrezzata in soggiorno oppure sopra una libreria in camera da letto. Basterà quindi fissare una grata al mobile sottostante, dipingendolo con la medesima tonalità del legno di questi ultimi.

Sopra la porta

Un punto strategico per installare lo split è la parte di muro sopra una porta. Questa zona solitamente sfugge allo sguardo di chi entra in una stanza e si mimetizza molto bene se abbiamo anche delle modanature. Mai però appendere le uscite del climatizzatore sopra le finestre perché sarebbe poco conveniente a livello di efficienza. Le finestre, soprattutto se non dotate di doppio vetro e vetrocamera potrebbero comportare passaggio di calore. Pertanto potremmo vanificare l’azione del condizionatore.

Grigliati in legno

Per quanto riguarda le unità esterne possiamo predisporre una griglia in legno che nasconda l’ingombrante cassone. Se posizionato sul pavimento potremmo creare con i grigliati una seduta da ricoprire con cuscini quadrati. Avremo, così, realizzato un divanetto da giardino.

